الشيباني يوقع قرار إعادة تعيين دبلوماسيين انشقوا عن النظام السابق

التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عددا من الدبلوماسيين الذين انشقوا عن النظام السابق ووقع قرار إعادتهم إلى العمل في الوزارة.

وتوجه الشيباني إلى الدبلوماسيين قائلا: "أبلغكم سلام الرئيس أحمد الشرع الداعم لعودتكم إلى بلدكم وإلى وزارتكم وإلى أن تأخذوا دوركم الذي أنتم أهل له وأنتم لكم الأولوية. بالتأكيد يعني ممكن ليس من طرف القول أن نقول أنكم اخترتم الجانب الصحيح من تاريخ سوريا".

وأضاف: "أسماؤكم اليوم تكتب في صفحات الكرامة وصفحات المواقف التاريخية التي سيقرأها أبناؤنا وأبناء الأجيال القادمة في سوريا الجديدة إن شاء الله التي لن يكون فيها ظلم ولا استبداد ولا بالتأكيد".

