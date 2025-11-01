السبت 01 نوفمبر 2025
خارج الحدود

ببوابة حديدية، إسرائيل تفصل قرية في القنيطرة عن سائر سوريا

سوريا
سوريا

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية من 12 آلية، تضم سيارات دفع رباعي، وناقلات جنود، من قاعدة الحميدية في قرية أوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي.

ونقل موقع "الإخبارية السورية" أن التحرك تزامن مع توغل إسرائيلي في الصمدانية الشرقية في المنطقة.

ونقل الموقع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع بوابة حديدية عند مدخل قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة،  لفصل القرية عن محيطها في إطار تشديد السيطرة على المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار.

