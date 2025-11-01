ببوابة حديدية، إسرائيل تفصل قرية في القنيطرة عن سائر سوريا

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية من 12 آلية، تضم سيارات دفع رباعي، وناقلات جنود، من قاعدة الحميدية في قرية أوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي.

ونقل موقع "الإخبارية السورية" أن التحرك تزامن مع توغل إسرائيلي في الصمدانية الشرقية في المنطقة.

ونقل الموقع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع بوابة حديدية عند مدخل قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة، لفصل القرية عن محيطها في إطار تشديد السيطرة على المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.