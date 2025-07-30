الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سموتريتش يطالب بممر إنساني فوري للدروز المحاصرين في السويداء السورية

سموتريتش وزير مالية
سموتريتش وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

طالب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، بفتح ممر إنساني فوري يسمح بإدخال الغذاء والدواء إلى السكان الدروز المحاصرين في محافظة السويداء جنوب سوريا، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير عقب أسابيع من المواجهات المسلحة والعنف الطائفي.

 

دعم الاحتلال الإسرائيلي للدروز في السويداء 

وقال سموتريتش في تصريحات نُقلت عبر وسائل إعلام عبرية:"لا يمكن لإسرائيل أن تقف مكتوفة الأيدي أمام معاناة إخواننا الدروز في السويداء. ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لتأمين ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية".

 

تطورات الأوضاع في جنوب سوريا

وأكد الوزير الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية تتابع من كثب تطورات الأوضاع في الجنوب السوري، مشددًا على ضرورة الفصل بين المواقف السياسية والاعتبارات الإنسانية، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والسماح بدخول القوافل الطبية والإغاثية دون عوائق.

ويأتي تصريح سموتريتش في وقتٍ تشهد فيه السويداء كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة للصراع المسلح بين الفصائل المحلية وقوات موالية للنظام، وسط تقارير عن نقص حاد في المواد الأساسية ونزوح آلاف المدنيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سموتريتش إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الدروز السويداء سوريا جنوب سوريا

مواد متعلقة

الداخلية السورية: فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات للمدنيين في السويداء

وزير جيش الاحتلال يزعم: سنواصل العمل على حماية الدروز في سوريا

إعلام سوري: عودة الاشتباكات بين عشائر البدو والمسلحين الدروز في ريف مدينة السويداء

الأكثر قراءة

تعرف على أسعار ومساحات الشقق المطروحة من بنك القاهرة وخطوات الحجز

الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على حلايب وشلاتين وسحب ممطرة في أسوان

الحكومة: لا خطط لتخفيف الأحمال رغم بلوغ أقصى استهلاك في تاريخ الشبكة

نحن والحكومة والتجار!

ارتفاع الأمواج يصل لـ3.5 متر، اضطراب حركة الملاحة البحرية على هذه الشواطئ

نجم الأهلي يتلقى عرضين من السعودية وفرنسا

خالد أبو بكر: قانون الإيجار القديم يصبح نافذًا في 1 أغسطس

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر والعين والحسد (فيديو)

هل نعيش في زمن علامات الساعة؟.. أمين الفتوى يوضح الحقيقة في فيديو مثير للجدل

ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads