سموتريتش يطالب بممر إنساني فوري للدروز المحاصرين في السويداء السورية

طالب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، بفتح ممر إنساني فوري يسمح بإدخال الغذاء والدواء إلى السكان الدروز المحاصرين في محافظة السويداء جنوب سوريا، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير عقب أسابيع من المواجهات المسلحة والعنف الطائفي.

دعم الاحتلال الإسرائيلي للدروز في السويداء

وقال سموتريتش في تصريحات نُقلت عبر وسائل إعلام عبرية:"لا يمكن لإسرائيل أن تقف مكتوفة الأيدي أمام معاناة إخواننا الدروز في السويداء. ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لتأمين ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية".

تطورات الأوضاع في جنوب سوريا

وأكد الوزير الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية تتابع من كثب تطورات الأوضاع في الجنوب السوري، مشددًا على ضرورة الفصل بين المواقف السياسية والاعتبارات الإنسانية، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والسماح بدخول القوافل الطبية والإغاثية دون عوائق.

ويأتي تصريح سموتريتش في وقتٍ تشهد فيه السويداء كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة للصراع المسلح بين الفصائل المحلية وقوات موالية للنظام، وسط تقارير عن نقص حاد في المواد الأساسية ونزوح آلاف المدنيين.

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