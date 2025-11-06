الخميس 06 نوفمبر 2025
خارج الحدود

المبعوث الأمريكي: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام مع إسرائيل

ويتكوف
ويتكوف
قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الخميس: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام.

اتفاقات أبراهام بين إسرائيل ودول عربية 

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات أبراهام أو الاتفاقيات الإبراهيمية هي  اسم يطلق على مجموعة من اتفاقيات السلام التي عقِدت بين إسرائيل ودول عربية برعاية الولايات المتحدة. 

واستخدم الاسم أول مرة في بيان مشترك لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، صدر في 13 أغسطس 2020، واستخدم لاحقًا للإشارة بشكل جماعي إلى اتفاقيات السلام الموقعة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وبين إسرائيل والبحرين.

وانضمت دول عربية أخرى لاتفاقات أبراهام وهي المغرب وكان ذلك في ديسمبر 2020 وأخيرا أنضم السودان في 2021.

