أعلنت السلطات الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، عن رغبتها في عقد اتفاقية مع روسيا للسيطرة على الأسلحة النووية التكتيكية.

البنتاجون يعلن رغبته في إبرام اتفاقية مع روسيا لضبط الأسلحة النووية



ومن جانبه قال روبرت كادليك، المرشح لمنصب مساعد وزير الحرب للردع النووي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن روسيا تمتلك، على حد زعمه، ترسانة نووية كبيرة تشمل أنواعا مختلفة من الأسلحة غير المشمولة بمعاهدة ستارت الجديدة.



وأضاف كادليك: "أعتقد أنه يجب علينا استكشاف السبل لضمان إدراج هذه الأسلحة في اتفاقية للسيطرة على الأسلحة مع روسيا"، حسبما نقلت عنه وكالة "تاس".

وفي وقت سابق، ادعى السيناتور روجر ويكر أن الولايات المتحدة تتخلف عن روسيا والصين في مجال تحديث الترسانة النووية.

من جانبه، أكد ترامب في أغسطس الماضي أن واشنطن وموسكو تبحثان خفض ترسانتيهما النووية، وأعرب عن رغبته في إشراك بكين في هذه العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.