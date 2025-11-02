تصديري الصناعات الغذائية: هدفنا الأساسي مساعدة المصدر في الوصول للأسواق المستهدفة

أكد محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن زيادة الصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة الأخيرة لم تكن صدفة، وإنما جاءت نتيجة تنسيق مستمر بين المجلس التصديري والهيئة والمصدرين، والعمل على ملفات محددة لحل مشكلات الشركات، لأن الغرض الأساسي في النهاية هو مساعدة المصدر في الوصول للأسواق المستهدفة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان «إصدار شهادات الصلاحية للرسائل المعدة للتصدير» والتى افتتحها محمود بزان رئيس المجلس، بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس، وهبة سهيل مدير المعارض بالمجلس، والدكتور أشرف سامي مدير عام إدارة الصادرات الغذائية بالهيئة، والدكتورة فوزية أحمد مدير إدارة شهادة الصلاحية بالهيئة وحضور 144 ممثلًا عن الشركات المصدّرة للصناعات الغذائية والزراعية.

بزان: زيادة الصادرات المصرية نتاج تعاون هيئة سلامة الغذاء والمصدرين والمجلس التصديري

واكد ان التعاون مع «سلامة الغذاء» يستهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ولعل آخرها إعادة فتح تصدير الأسماك المصرية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف «بزان» أنه تم تحديد قنوات واضحة للتعامل مع الشكاوى الفنية الخاصة بتوقيت إصدار الشهادات مع هيئة سلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي مؤكدا أن قطاع الصناعات الغذائية لديه إمكانيات قوية جدًا، وأن وجود المجلس التصديري والهيئة معًا في المعارض الدولية ومنها معرض «أنوجا» بألمانيا والذي شهد لقاءات مباشرة مع الشركات كان فرصة لبحث الملفات العالقة والتوافق على آليات عملية، لمواجهة مختلف التحديات.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: “إن كل تغيير في بدايته صعب، لكن عندما نتعرف علي آليات مواجهة هذه التحديات نحقق نتيجة أفضل للجميع، لأن الهدف النهائي هو استمرار نمو الصادرات بما يتماشى مع توجه الدولة لزيادة حصيلة الصادرات الصناعية والغذائية من مختلف الأسواق الدولية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.