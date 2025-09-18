بنك إنجلترا المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 4%

قرر بنك إنجلترا المركزي، تثبيت سعر الفائدة دون تغيير عند مستويات 4%، حيث صوت 7 أعضاء لصالح تثبيت معدل الفائدة، فيما صوت صوتان لصالح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وكانت المرة الأخيرة التي خفض فيها البنك معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس الماضي.

وكان أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، قال إن مسار أسعار الفائدة في المملكة المتحدة لا يزال تنازليًا، لكن صانعي السياسات يواجهون وضعًا أكثر توازنا في ظل حالة من عدم اليقين بسبب التضخم وضعف سوق العمل والرسوم الجمركية الأمريكية.

في مقابلة مع شبكة CNBC، قال بيلي إن الانقسام بين أعضاء اللجنة يعكس الوضع المتوازن الذي نعيشه حاليا، لكنه أصرّ على أنه لا يزال يعتقد أن المسار سيكون أكثر تنازليا.

وأضاف: "لكنني أعتقد أن هناك غموضا أكبر بشأن المسار الدقيق لهذا المسار. لذا أعتقد أن هناك غموضا أكبر بشأن ما سنفعله بالضبط في الاجتماعات القادمة".

وأوضح أن هناك مخاطر مستمرة تحيط بالتضخم، مشيرا إلى أن سوق العمل في المملكة المتحدة يُظهر علامات ضعف.

وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية تراقب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تفرضها إدارة ترامب، مع أنه شدد على أن الاعتبارات المحلية لها تأثير أكبر على قراراتها في الوقت الحالي.

وقال: "لا يزال العالم في حالة من عدم اليقين، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار، وأود أن أقول أيضًا… نعم، هناك سلسلة كاملة من التسويات المتعلقة بالرسوم الجمركية جارية، ولكن بالطبع، فإن ذلك يترك مستويات الرسوم الجمركية الإجمالية والتأثير العام على التجارة على مستوى أكبر مما كان عليه لفترة طويلة جدًا".

