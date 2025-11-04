الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيت الأبيض: 4 مليارات دولار خسائر الإغلاق الحكومي حتى الآن

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

أعلن البيت الأبيض أن خسائر الإغلاق الحكومي الحالي تجاوزت 4 مليارات دولار حتى الآن، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل على معالجة الآثار الاقتصادية المترتبة على توقف عدد من المؤسسات الفيدرالية عن العمل.

ترامب: "سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تعهده بأن تكون "الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى"، مشددة على أن السياسات الحالية تهدف إلى إعادة القوة الاقتصادية والأمنية للبلاد بعد سنوات من التراجع.

 

وقف "الغزو من الجنوب"

وأضافت أن الرئيس ترامب نجح في وقف الغزو القادم من الحدود الجنوبية نحو الولايات المتحدة، في إشارة إلى عمليات الهجرة غير النظامية التي كانت تمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا.

السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة

وأكدت إدارة ترامب أن الرئيس نجح في إنهاء أزمة التضخم التي قالت إنها تسببت فيها إدارة الرئيس جو بايدن السابقة، موضحة أن الاستقرار المالي وعودة الثقة للأسواق من أولويات البيت الأبيض.

إنهاء الحروب والطاقة الأمريكية

وأشار البيان إلى أن ترامب أنهى الحرب المفروضة على الطاقة الأمريكية، واستعاد استقلالية الولايات المتحدة في مجال الإنتاج والتصدير.


كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس نجح في إنهاء 8 حروب حول العالم، معتبرًا ذلك "إنجازًا يعيد التوازن للسياسة الخارجية الأمريكية ويقلل من الأعباء على الاقتصاد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيت الأبيض الإغلاق الحكومي ترامب الرئيس الأمريكى الولايات المتحدة الهجرة جو بايدن

مواد متعلقة

دعوى قضائية تطالب إدارة ترامب بدفع استحقاقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية

تقارير أمريكية: 3.2 مليون راكب تأخروا عن رحلاتهم بسبب الإغلاق الحكومي

وزير النقل الأمريكي: الإغلاق الحكومي يمكن أن يؤدي إلى إغلاق المجال الجوي بالكامل

الأسواق العالمية تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. الإغلاق الحكومي ونقص البيانات يصعب القرار.. وخفض الفائدة أقرب التوقعات

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

غدا، الحكم في استئناف هدير عبد الرازق بقضية الفيديوهات المخلة

انضمام ثنائي برتغالي للجهاز الفني للزمالك

الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال شهير

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

احذر، الحموضة والامتلاء وألم البطن والتجشؤ أعراض لمرض خطير يصيب المعدة

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعو الله ولا يستجيب لي؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما؟ أمين الفتوى يجيب

من القرآن والسنة، مكانة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads