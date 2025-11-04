البيت الأبيض: 4 مليارات دولار خسائر الإغلاق الحكومي حتى الآن

أعلن البيت الأبيض أن خسائر الإغلاق الحكومي الحالي تجاوزت 4 مليارات دولار حتى الآن، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل على معالجة الآثار الاقتصادية المترتبة على توقف عدد من المؤسسات الفيدرالية عن العمل.

ترامب: "سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تعهده بأن تكون "الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى"، مشددة على أن السياسات الحالية تهدف إلى إعادة القوة الاقتصادية والأمنية للبلاد بعد سنوات من التراجع.

وقف "الغزو من الجنوب"

وأضافت أن الرئيس ترامب نجح في وقف الغزو القادم من الحدود الجنوبية نحو الولايات المتحدة، في إشارة إلى عمليات الهجرة غير النظامية التي كانت تمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا.

السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة

وأكدت إدارة ترامب أن الرئيس نجح في إنهاء أزمة التضخم التي قالت إنها تسببت فيها إدارة الرئيس جو بايدن السابقة، موضحة أن الاستقرار المالي وعودة الثقة للأسواق من أولويات البيت الأبيض.

إنهاء الحروب والطاقة الأمريكية

وأشار البيان إلى أن ترامب أنهى الحرب المفروضة على الطاقة الأمريكية، واستعاد استقلالية الولايات المتحدة في مجال الإنتاج والتصدير.



كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس نجح في إنهاء 8 حروب حول العالم، معتبرًا ذلك "إنجازًا يعيد التوازن للسياسة الخارجية الأمريكية ويقلل من الأعباء على الاقتصاد".

