وزير قطاع الأعمال العام يشارك في احتفالية سفارة الجزائر بالذكرى الـ71 للثورة التحريرية

18 حجم الخط

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ممثلًا عن الحكومة المصرية، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، بمناسبة الذكرى الـ71 للثورة التحريرية.

‎جاءت الاحتفالية بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والسفير محمد سفيان برّاح، سفير الجزائر بالقاهرة، وعدد من السفراء العرب والأجانب، والشخصيات العامة.

‎وخلال كلمته في الحفل، نقل المهندس محمد شيمي تحيات وتهاني الحكومة والشعب المصري إلى القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تُجسّد أسمى معاني النضال والتضحية من أجل الحرية والاستقلال.

العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر

وأكد الوزير على عمق وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر والشعبين الشقيقين، التي كانت ولا تزال نموذجًا للأخوة العربية الصادقة ووحدة المصير، مشيرا إلى حرص مصر على تعميق علاقات التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعزز من التنمية المشتركة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

‎وفي ختام كلمته، أعرب المهندس محمد شيمي عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار، وللعلاقات بين البلدين مزيدًا من القوة والتطور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.