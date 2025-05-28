خالد إبراهيم: المشاركة بالمعارض الدولية يفتح أسواق جديدة لشركات التكنولوجيا المصرية

أكد المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن المشاركة المصرية ضمن فعاليات معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 والذي أقيم مؤخرا بمركز ميسي برلين يأتي فى إطار جهود الغرفة ومنظمات المجتمع المدنى من أجل مساعدة أعضائها من شركات التكنولوجيا والاتصالات لفتح أسواق جديدة لها والترويج لحلولها ومنتجاتها وخدماتها بشكل أفضل في منطقة أوروبا علاوة على التعرف على فرص الشراكة مع نظيراتها من شركات التكنولوجيا الاوروبية سواء المشاركة في المعرض أو الموجودة في منطقة أوروبا من خلال عقد لقاءات عمل داخل الجناح المصري.

فتح آفاق جديدة للتعاون

وأضاف إبراهيم: استهدفت المشاركة المصرية استكشاف آفاق التعاون مع مجتمع ريادة الأعمال الأوروبى لتعزيز التواصل بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تطوير بيئة ريادية مرنة بين مصر وأوروبا بصورة عامة والسوق الألماني بصفة خاصة.

وضم الجناح المصري شركات تكنولوجيا متخصصة بمجال حلول الاتصالات والحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات البرمجيات، أمن المعلومات، وخدمات استشارات التكنولوجيا، وحلول المحتوى، وحلول القطاع المالي، حيث تعمل منظمات المجتمع المدنى وفقا لاستراتيجية طموحة تستهدف التوسع الإقليمي والعربي والإفريقي والأوروبى أيضا للشركات المصرية وتسليط الضوء على المميزات التنافسية التي تتوافر بالمنتجات والكوادر المحلية.

وكانت قد شاركت عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى فاعليات الدورة الأولى لمعرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 "وذلك بالتعاون بين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات " CIT " وكل من "جميعة اتصال" و"الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا".

واستقبل أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" CIT “ في المكان المخصص للشركات المصرية المهندس محمود صفراته رئيس قطاع تنمية أسواق تكنولوجيا المعلومات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" الذي زار الشركات المشاركة وتعرف على المنتجات المعروضة والموجهة للسوق الأوربي، وتعرف على مدى الإقبال على زيارة الشركات المصرية، وما يمكن أن تحققه الشركات من المشاركة في هذا الحدث الجديد.

أكد أحمد السبكي، أن البعثة حرصت ايضا على استكشاف الفرص التصديرية في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأوروبي، التي تحظى بفرص نمو قوية، كما نجحت في تقديم كافة أوجه الدعم، بالتنسيق مع منظمي المعرض، للشركات المصرية لتعريفهم بالسوق الأوروبي ولتعزيز تواجد المنتجات التكنولوجية المصرية بالإضافة الى بحث تيسير الإجراءات أمام تدفق المنتجات والحلول التكنولوجية بين مصر وأوروبا.

تعزيز فرص الشركات المصرية

أضاف أن البعثة التي نظمتها غرفة التكنولوجيا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، سعت لتعزيز فرص الشركات التكنولوجية المصرية للتواجد القوى بالسوق الاوروبى ودعمهم فى فتح فرص وآفاق للشراكة مع نظرائهم فى مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات بما يسهم فى زيادة صادراتها موضحا أن الدولة المصرية تراهن بقوة على شركات القطاع الخاص المصري لمضاعف صادراتنا والوصول بها إلى 100 مليار دولار ويأتى السوق الأوروبي كأحد أهم الأسواق التصديرية وأقربها لمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.