تراجع سعر الدولار الأمريكي، والإسترليني يكسب قبل اجتماع بنك إنجلترا

تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف اليوم الخميس، بعد ارتفاعه مؤخرا إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر، بينما يترقب الإسترليني اجتماع بنك إنجلترا القادم.

تراجع مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.3% إلى 99.772، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ أبريل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تصحيح الدولار نحو الانخفاض

شهدت العملة الأمريكية تصحيحا طفيفا في وقت مبكر من اليوم الخميس، متراجعة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر بعد صدور بيانات مشجعة عن سوق العمل الأمريكي، مما شجع على المزيد من المخاطرة، على حساب هذا الملاذ الآمن.

وكان الدولار الأمريكي في حالة صعود مؤخرا، مدعوما بتزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، خاصة بعد أن حذر الرئيس من أن خفض الفائدة في الاجتماع الأخير من العام ليس أمرا مؤكدا.

الإسترليني ينتظر قرار بنك إنجلترا

في أوروبا، ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.3072، حيث تلقى الإسترليني دعما من ضعف الدولار قبل اجتماع بنك إنجلترا لتحديد السياسة النقدية.

ومن المتوقع عموما أن يبقي البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة القياسي عند 4.0% حيث لا يزال معدل التضخم في بريطانيا الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى المتقدمة، ومع ذلك، لا ينظر إلى هذا القرار على أنه مؤكد نظرا لوجود علامات أولية على تراجع الضغوط التضخمية، بينما يتوقع أن تزيد المستشارة راشيل ريفز الضرائب في ميزانية البلاد في وقت لاحق من هذا الشهر.

رفع بنك اليابان للفائدة 

في آسيا، انخفض زوج الدولار/الين بنسبة 0.3% إلى 153.74، حيث تلقى الين بعض الدعم من بيانات قوية لدخل الأجور، حيث نمت دخول الأجور الإجمالية بنسبة 1.9% في سبتمبر، متحسنة بشكل كبير من 1.3% في أغسطس - وهي أضعف قراءة في عام.

ويعطي النمو القوي للأجور بنك اليابان دافعًا أكبر لرفع أسعار الفائدة، حيث جاءت قراءة اليوم الخميس، بعد يوم واحد من إظهار محضر اجتماع بنك اليابان في سبتمبر أن صانعي السياسة يميلون نحو رفع سعر الفائدة في الأشهر المقبلة.

بعد الارتفاع الأخير، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

خبير اقتصادي يتوقع انهيار الدولار بعد صفقة "علم الروم" بمرسى مطروح

فيما انخفض زوج الدولار/اليوان بنسبة 0.1% إلى 7.1224، حيث حدد بنك الشعب نقطة منتصف أقوى قليلا لليوم، بينما ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 0.6510 بعد صدور بيانات قوية للصادرات والميزان التجاري لشهر سبتمبر.

