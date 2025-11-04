الفيدرالي الأمريكي: خفض الفائدة في ديسمبر ممكن لكن القرار ينتظر البيانات

أكدت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ليزا كوك، إنها ترى أن اجتماع المجلس في ديسمبر المقبل قد يسفر عن خفض في أسعار الفائدة، لكنها أوضحت أنها ستتخذ قرارها استنادًا إلى البيانات والمعلومات المنتظر صدورها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت كوك، في تصريحات صحفية: "نحن في مرحلة تتزايد فيها المخاطر على كلا الجانبي فالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية يزيد من احتمال تدهور سوق العمل بشكل حاد، بينما خفضها أكثر من اللازم قد يؤدي إلى خروج توقعات التضخم عن السيطرة".

وتابعت: "كما هو الحال دائمًا، أحدد موقفي بشأن السياسة النقدية في كل اجتماع بناءً على البيانات الواردة".

التوقعات الاقتصادية

وأشارت كوك إلى أن "هذا وقت صعب لإلقاء خطاب حول التوقعات الاقتصادية"، لافتةً إلى نقص البيانات الحكومية الحديثة المتعلقة بالوظائف والتضخم والنمو الاقتصادي منذ بدء إغلاق الحكومة الأميركية في الأول من أكتوبر.

وأضافت: “نحن لا نُسيّر الأمور على غير هدى، وصانعي السياسات والموظفين في المجلس يواصلون إجراء تحليل دقيق للمصادر الحكومية المتاحة وبيانات القطاع الخاص والعديد من المسوحات التي يجريها الاحتياطي الاتحادي بين الشركات والأسر”.

وأكدت كوك أن البيانات المتاحة حتى الآن تعزز قناعتها بأن التضخم سيبقى مرتفعًا بعض الشيء نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية، وقد يرتفع أكثر، في حين أن سوق العمل ما زالت قوية لكنها في حالة تراجع، وقد تكون معرضة لانخفاض أسرع من المتوقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.