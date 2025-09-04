ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف بالقطاع الخاص

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، مع ترقب المتداولين لتقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، عقب تقرير ضعيف عن وظائف القطاع الخاص.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 183 نقطة، أو بنسبة 0.4%، إلا أن هذه المكاسب كبحها انخفاض أسهم Salesforce بنسبة 5% في أعقاب إعلان شركة البرمجيات عن توقعات إيرادات مخيبة للآمال.

وأظهر تقرير ADP للوظائف في القطاع الخاص الأمريكي زيادة 54 ألف وظيفة في أغسطس، وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز، توقعوا أن يضيف أصحاب العمل في القطاع الخاص 75 ألف وظيفة جديدة. ويقل هذا الرقم أيضًا عن الرقم المعدل البالغ 106 آلاف وظيفة في يوليو.

كان رد فعل الأسواق محدودًا، مع استنتاج المستثمرين أن تلك البيانات كانت ضعيفة بما يكفي لتبرير خفض معدلات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل هذا الشهر، ولكن هذا الضعف لم يكن بما يكفي للتنبؤ بحدوث ركود اقتصادي.

وقال الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية، جيمي كوكس: "انتهت صلاحية الاحتياطي الفيدرالي في سوق العمل".

وأضاف: "تواصل بيانات ADP تعزيز الرواية القائلة بأن معدل التغير الإيجابي في سوق العمل قد تباطأ بشكل ملحوظ، لذا يُمكن توقع أن يُغير الاحتياطي الفدرالي ميزان المخاطر لديه لخفض معدل الفائدة في سبتمبر"، بحسب شبكة CNBC.

كما ارتفعت طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس إلى 237 ألف طلب، وهو ما جاء أعلى من التقديرات، وبزيادة قدرها ثمانية آلاف طلب عن الأسبوع السابق، مما يُقدم دليلًا إضافيًا على تباطؤ سوق العمل.

في غضون ذلك، بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الأميركي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر أغسطس 52.0، متجاوزةً توقعات داو جونز البالغة 50.8.

وتأتي هذه التقارير قبل صدور تقرير الوظائف الكبير في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يشير إلى زيادة قدرها 75 ألف وظيفة غير زراعية للشهر الماضي، وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم داو جونز.

وتتجه أنظار المتداولين أيضا إلى واشنطن للاطلاع على آخر مستجدات التجارة، بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة إصدار حكم سريع في استئناف من شأنه أن يلغي قرارات المحكمة الأدنى التي اعتبرت معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخرًا غير قانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.