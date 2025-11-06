18 حجم الخط

تحلم كل فتاة ببشرة ناعمة، وصافية، وناصعة البياض تعكس إشراقتها وجمالها الطبيعي، والبشرة البيضاء ليست مجرد لون، بل هي مظهر للصحة والنضارة والعناية المستمرة.

وللحصول على بشرة بيضاء ومشرقة، لا تحتاجين إلى إنفاق مبالغ طائلة على منتجات التجميل، بل يمكن اتباع خطوات بسيطة وروتين يومي يعتمد على العناية الطبيعية والصحيحة بالبشرة.

خطوات بسيطة تمنحك بشرة فاتحة وناصعة البياض

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن التنظيف هو الخطوة الأولى والأساسية في أي روتين للعناية بالبشرة، لأنه يزيل الأتربة والزيوت الزائدة وبقايا المكياج التي تسبب انسداد المسام وبهتان الوجه، لذا استخدمي غسول لطيف يناسب نوع بشرتك، واغسلي وجهك بالماء الفاتر صباحا ومساء، ثم جففي الوجه بمنشفة نظيفة بطريقة الطبطبة وليس الفرك، وأضيفي بضع قطرات من ماء الورد بعد الغسول للحصول على تفتيح طبيعي وانتعاش فوري.

وأضافت نادية، أن التقشير يساعد في إزالة الخلايا الميتة التي تجعل البشرة باهتة، ويحفز تجدد الخلايا مما يمنحك لون أكثر إشراقة وبياض، والترطيب العميق مهم لأن البشرة الجافة تميل إلى الاسمرار وفقدان الحيوية، لذا الترطيب خطوة ضرورية للحفاظ على بياضها ونضارتها، لذا رطبي بشرتك مرتين يوميا بعد الغسل مباشرة، لتحتفظ البشرة برطوبتها.

وتابعت، أن أشعة الشمس هي العدو الأول للبشرة البيضاء، فهي تسبب تصبغات واسمرار سريع، لذا يجب الوقاية منها دائما، من خلال استخدام واقي شمس بدرجة حماية لا تقل عن SPF 30 قبل الخروج بنصف ساعة، ثم أعيدي وضع الواقي كل ساعتين عند التعرض الطويل للشمس، وارتدي قبعة أو نظارة شمسية للحماية الإضافية.

وأوضحت نادية محمد خبيرة التجميل، أن البشرة البيضاء تبدأ من الداخل، لذا التغذية الصحية وشرب الماء يلعبان دور كبير في إشراقة الوجه، لذا اشربي 8 أكواب ماء يوميا، وأكثري من تناول الفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والفراولة والليمون، وتناولي الخضروات الورقية، لأنها تغذي الجلد وتمنحه النقاء.، وتجنبي الأطعمة الدهنية والمقلية التي تُسبب الحبوب والبقع الداكنة.

نصائح إضافية لتبييض البشرة بسرعة

وأضافت خبيرة التجميل، ولتبييض البشرة سريعا، يجب اتباع النصائح التالية:-

استخدمي ماء الأرز كتونر طبيعي يوميا لتفتيح الوجه. ضعي مكعبات الثلج على الوجه صباحا لتحفيز الدورة الدموية. استخدمي خلطات فيتامين E لتوحيد لون البشرة. نظفي فرش المكياج بانتظام لتجنب البكتيريا التي تسبب اسمرار الجلد.

