تهيئة البشرة قبل وضع المكياج خطوة أساسية لا تقل أهمية عن المكياج نفسه، فهي الأساس الذي يحدد مدى جمال وثبات الإطلالة النهائية.

فأفضل منتجات المكياج لن تعطي النتيجة المطلوبة إذا كانت البشرة غير نظيفة أو غير مرطبة أو مليئة بالخلايا الميتة، لذا يجب تهيئة البشرة جيدا قبل وضع المكياج.

كيفية تهيئة البشرة قبل وضع المكياج

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن الخطوة الأولى في تهيئة البشرة هي تنظيفها جيدا لإزالة الأوساخ، والدهون الزائدة، وبقايا العرق أو المكياج القديم، حيث استخدمي غسول مناسب لنوع بشرتك (غسول جل للبشرة الدهنية، وغسول كريمي للبشرة الجافة، وغسول لطيف للبشرة الحساسة)، واغسلي وجهك بالماء الفاتر وليس الساخن حتى لا يسبب الجفاف أو تهيج البشرة، ثم جففي وجهك بلطف باستخدام منشفة قطنية ناعمة، ويفضل غسل الوجه مرتين يوميا صباحا ومساء، للحفاظ على نظافة المسام.

وأضافت دعاء، أن التقشير خطوة مهمة لجعل المكياج يبدو ناعم ومتجانس على الوجه، لذا استخدمي مقشر لطيف مرتين أسبوعيا لإزالة الخلايا الميتة وتجديد خلايا البشرة، ويمكنك استخدام مقشرات طبيعية مثل مزيج العسل والسكر البني لتقشير لطيف ومرطب، أو خليط القهوة وزيت الزيتون لتقشير قوي ومنشط للدورة الدموية، وبعد التقشير اغسلي وجهك بالماء الفاتر وضعي بعدها مرطب خفيف، ولا تستخدمي المقشر في يوم وضع المكياج إذا كانت بشرتك حساسة جدا، لأن ذلك قد يسبب احمرار أو تهيج.

وتابعت، بعد التنظيف والتقشير، استخدمي تونر مناسب لغلق المسام واستعادة توازن البشرة، فالتونر يساعد على إزالة بقايا الغسول أو الأوساخ الدقيقة، واختاري تونر خالي من الكحول لتجنب جفاف البشرة، وضعيه باستخدام قطعة قطنية وامسحي وجهك بلطف.

الترطيب ضرورى لبشرة ناعمة

وأوضحت دعاء محمد خبيرة التجميل، أن الترطيب هو المفتاح الأساسي لبشرة ناعمة ولتثبيت المكياج بشكل جميل، واستخدمي مرطب مناسب لنوع بشرتك، واتركي المرطب ليمتصه الجلد لمدة 10 دقائق قبل وضع المكياح، ولا تهملي منطقة الرقبة، فهي جزء من الإطلالة أيضا، ثم ضعى واقى الشمس لحماية المكياج من التأكسد أو التغير في اللون، وختاري واقي خفيف لا يترك طبقة دهنية، وضعيه قبل المكياج بـ 5 دقائق على الأقل.

وأضافت خبيرة التجميل، ثم البرايمر وهو الخطوة الأخيرة في تهيئة البشرة قبل المكياج، حيث يعمل على تنعيم سطح البشرة، وإخفاء المسام الواسعة، وجعل المكياج يدوم لفترة أطول.

