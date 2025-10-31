الجمعة 31 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

طريقة تقشير البشرة فى المنزل بفاعلية

عملية تقشير البشرة من أهم خطوات العناية اليومية التي تساعد على تجديد خلايا الجلد والحفاظ على نضارتها ونعومتها.

ومع أن الصالونات ومراكز التجميل تقدم جلسات تقشير متقدمة، إلا أن هناك العديد من الطرق الطبيعية والفعالة التي يمكن تطبيقها في المنزل بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى مواد كيميائية أو تكلفة مرتفعة.

فوائد تقشير البشرة 

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن تقشير البشرة من الخطوات المهمة التى تحافظ على جمال ونعومة البشرة، ومن فوائد تقشير البشرة:-

  • إزالة خلايا الجلد الميتة التي تتراكم على سطح البشرة وتسبب الشحوب والخشونة.
  • تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونة ومظهر شبابي.
  • تفتيح لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة وآثار الشمس.
  • تنظيف المسام بعمق والوقاية من ظهور الرؤوس السوداء وحب الشباب.
  • تحسين امتصاص منتجات العناية مثل الكريمات والسيرومات بعد التقشير.

أنواع تقشير البشرة

وأضافت نادية، أن هناك نوعين رئيسيين من التقشير:

  1. تقشير يتم باستخدام مكونات تحتوي على حبيبات صغيرة تزيل الجلد الميت بالتدليك، مثل السكر أو القهوة أو الملح.
  2. تقشير يعتمد على أحماض طبيعية خفيفة مثل أحماض الفواكه أو عصير الليمون تذيب خلايا الجلد الميتة بلطف.
وصفات طبيعية فعالة لتقشير البشرة في المنزل

وتابعت، أن هناك وصفات طبيعية لتقشير البشرة فى المنزل، منها:-

أولا تقشير البشرة بالسكر والعسل

المكونات:

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة من العسل الطبيعي.

الطريقة:

  • اخلطي المكونين جيدا حتى تحصلي على معجون متجانس.
  • افركي المزيج على بشرتك بحركات دائرية لطيفة لمدة 3 دقائق.
  • اغسلي الوجه بالماء الفاتر وجففيه بلطف.
  • يزيل الجلد الميت ويرطب البشرة بفضل العسل.

ثانيا تقشير البشرة بالقهوة وزيت جوز الهند

المكونات:

ملعقة من القهوة المطحونة

نصف ملعقة من زيت جوز الهند.

الطريقة:

  • امزجي المكونات جيدا وضعيها على البشرة.
  • قومي بالتدليك برفق لمدة 5 دقائق.
  • اغسلي الوجه بماء دافئ.
  • يمنح البشرة إشراقة فورية ويشد المسام بفضل الكافيين.

ثالثا تقشير البشرة بالزبادي ودقيق الشوفان

المكونات:

ملعقة من الزبادي

ملعقة من دقيق الشوفان

الطريقة:

  • اخلطي المكونات حتى يتكون خليط كريمي.
  • وزعيه على الوجه واتركيه 10 دقائق.
  • افركيه بلطف قبل غسله بالماء.
  • مناسب للبشرة الحساسة، يهدئ الاحمرار ويترك ملمسها ناعم.

رابعا تقشير البشرة بالليمون والسكر (للبشرة الدهنية فقط)

المكونات:

عصير نصف ليمونة

ملعقة من السكر

الطريقة:

  • امزجيهما جيدا وضعي الخليط على البشرة بحركات دائرية.
  • اتركيه دقيقة واحدة فقط، ثم اغسليه بالماء البارد.
  • ينظف المسام ويقلل الزيوت الزائدة، لكن لا يستخدم للبشرة الحساسة.

خامسا تقشير البشرة بالعسل والليمون والبيكنج صودا

المكونات:

ملعقة من العسل

نصف ملعقة من البيكنج صودا

بضع قطرات من عصير الليمون.

الطريقة:

  • امزجي المكونات ووزعي الخليط على الوجه.
  • افركي بلطف لمدة دقيقتين ثم اغسليه بالماء الفاتر.
  • تعمل على تفتيح فوري وتنظيف عميق للبشرة.

نصائح مهمة قبل وبعد التقشير

وأوضحت نادية محمد خبيرة التجميل، أنه لتقشير آمن يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • اختبري الخليط على منطقة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام لتجنب الحساسية.
  • لا تفرطي في التقشير، يكفي من مرة إلى مرتين أسبوعيا فقط.
  • تجنبي التقشير أثناء وجود جروح أو التهابات على البشرة.
  • بعد التقشير، استخدمي مرطب مناسب للحفاظ على نعومة البشرة.
  • تجنبي التعرض للشمس مباشرة بعد التقشير، واستخدمي واقي الشمس عند الخروج.
  • اشربي الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

 

الجريدة الرسمية