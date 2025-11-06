أخبار مصر: بدء الصمت الانتخابي، هل تفشت الحمى القلاعية في مصر، تفاصيل قد تقلب موازين واقعة "تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟"

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، بدء الصمت الانتخابي استعدادا لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب

تبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس فترة الصمت الانتخابي، وانتهاء فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت للمصريين في الخارج يومي الجمعة والسبت و7 و8 نوفمبر الجاري، بينما تُجرى الانتخابات في الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر.

نفوق وتفش من بيت إلى بيت، عبد العزيز السيد يكشف عن كارثة بشأن الحمى القلاعية ويطالب بإغلاق الأسواق فورا

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة «الفيسبوك» فيديوهات ومنشورات ترصد نفوق أعداد من الماشية في بعض القرى، مع شكوى المربين من انتشار مرض الحمى القلاعية الذي أدى إلى نفوق ماشيتهم.

فشل إقلاع وانفجار مرعب، اللحظات الأولى لكارثة طائرة كنتاكي الأمريكية (فيديو)

أظهرت لقطات صادمة اللحظات الأولى لتحطم طائرة الشحن الأمريكية وانفجارها بولاية "كنتاكي".

تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟ التحقيقات مستمرة وكشف معلومات صادمة في الواقعة

حصلت فيتو على معلومات خاصة من التحقيقات في واقعة مشاجرة بين سائق توك توك وسائق سيارة على طريق أتميدة في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية والتي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل بعنوان “تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟” وإصابة سائق السيارة بقطع في الأوتار والشرايين باليد.

تغير جذري والبداية من القاهرة، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الخميس، ويسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

مواعيد مباريات اليوم بالسوبر المصري والدوري الأوروبي وكأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس، عدد من المباريات الهامة سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العربي أو العالمي.



ترامب عن فوز ممداني: عليه أن يكون لطيفا معي وإلا لن تكون لديه فرصة للنجاح

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمنياته بالنجاح لعمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، لكنه لم يخف امتعاضه من خطاب الأخير الذي هاجمه عقب فوزه.

مصر عادت شمسك الذهب، منظم "الجراند بول" يكشف مفاجآت عن الحفل الأسطوري وأبرز الحضور

في حدث استثنائي يعزز مكانة مصر وجهة عالمية للفعاليات الكبرى، تستضيف القاهرة للمرة الأولى حفل "الجراند بول" الملكي (The Royal Grand Ball) برعاية أمير موناكو ألبير الثاني ضمن فعاليات حملة مانحي الأمل العالمية، وذلك يوم 8 نوفمبر الجاري، وهو أحد أفخم الاحتفالات الملكية الخيرية في العالم، بمشاركة واسعة من كبار النبلاء وعدد من الأمراء والأميرات الأوروبيين، إضافة إلى نجوم من هوليوود وشخصيات عالمية بارزة من بينها أبرز أثرياء العالم.

هل خسره الأهلي، عماد النحاس يكتب التاريخ مع الزوراء العراقي محليا ودوليا

من النقيض إلى النقيض، هذا ما فعله عماد النحاس المدير الفني للزوراء العراقي، منذ رحيله عن الأهلي، حيث حول النحاس وضع النادي العراقي جذريًّا محليًّا ودوليًّا.

لقاء السحاب، محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب على أون سبورت (فيديو)

في مفاجأة غير متوقعة يحاور نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، البروفيسور مجدي يعقوب، أيقونة جراحة القلب المصرية والعالمية، في برنامج يعرض حصريًّا على قناة أون سبورت.

4 أشهر بـ 10 ملايين يورو، عرض تركي مغر لميسي قبل مونديال 2026

كشفت تقارير صحفية تركية عن مفاجأة كبيرة تتعلق بنادي جالطة سراي الذي يسعى لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة مؤقتة خلال الأشهر المقبلة.



صفقة الزنزانة، شرطي سابق يكشف أسرارا جديدة عن علاقة إبستين وترامب

كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أسرارًا جديدة حول قضية رجل الأعمال المنتحر المتهم بجرائم جنسية جيفري أبستن وعلاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

اليوم، أولى جلسات استئناف محاكمة سفاح المعمورة على حكم إعدامه

تنظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الخميس، أولى جلسات استئناف محاكمة سفاح المعمورة على حكم محكمة أول درجة والقاضي فيها بالإعدام شنقًا.

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم في نصف نهائي السوبر المصري بالإمارات

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

تحرش وقبلة بالشارع، رئيسة المكسيك تكشف تفاصيل ما حدث وتعلن اتخاذ إجراء قانوني (فيديو)

كشفت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، تفاصيل حادث الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له من جانب أحد الأشخاص، الثلاثاء، خلال وجودها في المركز التاريخي للعاصمة.

الزمالك في مواجهة نارية أمام بيراميدز بالسوبر المصري

يلتقي نادي الزمالك، أمام بيراميدز في مواجهة نارية اليوم الخميس، على ملعب ستاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي في لقاء كلاسيكي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ابتكار علمي ثوري يساهم في إصلاح وتجديد مينا الأسنان دون تدخل جراحي

طور علماء من جامعة نوتنجهام، بالتعاون مع فريق دولي، هلامًا قادرًا على إصلاح وتجديد مينا الأسنان التالفة، في خطوة قد تُحدث ثورة في مجال طب الأسنان، وتمنح الأمل لملايين الأشخاص حول العالم الذين يعانون من تسوس الأسنان وتآكل المينا.

