نفوق وتفش من بيت إلى بيت، عبد العزيز السيد يكشف عن كارثة بشأن الحمى القلاعية ويطالب بإغلاق الأسواق فورا

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة «الفيسبوك» فيديوهات ومنشورات ترصد نفوق أعداد من الماشية في بعض القرى، مع شكوى المربين من انتشار مرض الحمى القلاعية الذي أدى إلى نفوق ماشيتهم.

فما هي حقيقة نفوق أعداد من رؤوس الماشية في المحافظات نتيجة لانتشار مرض الحمى القلاعية، وما هي الحلول لمواجهة ذلك؟

نفوق أعداد من الماشية في عدد من المحافظات

أكد الدكتور عبد العزيز السيد عضو اللجنة الإعلامية لصندوق التأمين على الماشية، نفوق أعداد من الماشية في عدد من المحافظات نتيجة إصابتها بمرض الحمى القلاعية.

إنتاج كميات كبيرة من اللقاحات لمواجهة الحمى القلاعية

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أنه فور علم الجهات المعنية في وزارة الزراعة بإصابات الماشية بهذا المرض، تحركت تحركات إيجابية لمواجهته، من خلال صندوق التأمين على الماشية، وقطاع الإنتاج الحيواني، إضافة إلى مركز المصل واللقاح الذي أنتج كميات كبيرة من الأمصال واللقاحات الخاصة بمواجهة مرض الحمى القلاعية.

د. عبد العزيز السيد

تجاوزنا نحو 4 ملايين جرعة لقاحات

وأضاف: أن الحملات انتشرت في القرى من بيت إلى بيت، للتوعية والإرشاد بضرورة إبلاغ الطب البيطري عن أي اشتباه في إصابات للماشية، وفضلًا عن القيام بتحصين رؤوس الماشية لدى المربين، وحتى يومنا هذا تجاوزنا نحو 4 ملايين جرعة في المحافظات.

ضرورة تنفيذ الإجراءات الإرشادية وعدم التخلص من الماشية

وقال:" نحن في مرحلة خطيرة في هذا الوقت، والوقاية خير من العلاج، والتحصين يعني وقاية القطيع والحفاظ عليه، مطالبًا المربين بضرورة تنفيذ الإجراءات الإرشادية وعدم التخلص من الماشية المصابة ببيعها في السوق، حتى لا ينتشر المرض، بل عليهم طلب الدعم من الجهات المعنية لمواجهة أي أمراض وبائية.

المطالبة بإغلاق أسواق الماشية كإجراء احترازي

وطالب «السيد» كإجراء احترازي وقائي، ضرورة إغلاق أسواق الماشية لفترة لحين السيطرة على انتشار المرض، خاصة وأن السوق مكان لنقل العدوى بين الماشية، ومنع تداولها أو نقلها بين القرى، بضرورة عدم نقل الماشية من أماكنها في القرية، بهدف تحجيم المرض، وضمان عدم انتشاره في القرى.

صورة من أحد الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي

مناشدة الجهات المعنية بإصدار قرار بعدم نقل المواشي

وناشد عبدالعزيز السيد، الجهات المعنية بضرورة إصدار قرار فوري بعدم نقل المواشي من بلد إلى بلد مع غلق الأسواق، للحفاظ على الثروة الحيوانية التي انخفضت أعدادها منذ 2010 وحتى يومنا هذا بنسبة تصل 40%.

الدور الأكبر يقع على المربين في مواجهة انتشار المرض

وأشار إلى أن الحكومة قامت بدورها من خلال التحرك وتوفير اللقاحات وإرسال الحملات ونشر الوعي والإرشاد، لكن الدور الأكبر يقع على المربين في مواجهة انتشار مرض الحمى القلاعية، إذ عليهم عدم التهاون أو التراخي في تحصين قطعانهم، وإبلاغ الطب البيطري بأي مشكلة تواجه ماشيتهم.

ضرورة التأمين على الماشية

وجدد الدكتور عبد العزيز السيد، تأكيده بأهمية أن يستفيد مربي الماشية من خدمات الصندوق التي يقدمها للمربين نظير التأمين بـ 1% من قيمة الماشية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية ودعم المربي، التي منها توفير التحصينات المجانية، فضلًا عن أن الصندوق يقوم بالتعويض بنسبة 100% من قيمة الرأس في حالة النفوق، طالما التزم المربي بالتعليمات وإعطاء التحصينات واتبع الإرشادات.

