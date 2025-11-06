مواعيد مباريات اليوم بالسوبر المصري والدوري الأوروبي وكأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم.. تقام اليوم الخميس، عدد من المباريات الهامة سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العربي أو العالمي.

وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية اليوم للإمارات لمتابعة نصف نهائي كأس السوبر المصري علاوة على إقامة مباريات كأس العالم للناشئين المقامة في قطر فضلًا عن إقامة مباريات مرحلة الدوري لمسابقي دوري المؤتمر والدوري الأوروبي الموسم الجاري.



مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر المصري

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 5 مساء - أون سبورت 2.

الزمالك ضد بيراميدز - 7:30 مساء - أون سبورت 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم تحت 17 عاما

بوليفيا ضد إيطاليا - 2:30 مساء بي إن سبورت إكسترا 2

البرتغال ضد المغرب - 2:30 مساء - قنوات بي إن سبورتس المفتوحة.

اليابان ضد كاليدونيا الجديدة - 3 مساء بي إن سبورت اكسترا 3

الأرجنتين ضد تونس - 3:30 مساء - قنوات بي إن سبورتس المفتوحة.

فيجي ضد بلجيكا - 4:45 مساء بي إن سبورت اكسترا 2

الإمارات ضد كرواتيا - 5:15 مساء - قنوات بي إن سبورتس المفتوحة.

قطر ضد جنوب أفريقيا - 5:45 مساء - قنوات بي إن سبورتس المفتوحة.

السنغال ضد كوستاريكا - 5:45 مساء بي إن سبورت إكسترا 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

أوتريخت ضد بورتو - 7:45 مساء - بي إن سبورت 8 HD

بازل ضد ستيوا بوخارست - 7:45 مساء - بي إن سبورت 9 HD

دينامو زغرب ضد سيلتا فيجو - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3 HD

مالمو ضد باناثيناكوس - 7:45 مساء - بي إن سبورت 6 HD

نيس ضد فرايبورج - 7:45 مساء - بي إن سبورت 2 HD

ميتييلاند ضد سلتيك - 7:45 مساء - بي إن سبورت 5 HD

سرفينا زافيزدا ضد ليل - 7:45 مساء - بي إن سبورت 4 HD

ريد بول سالزبورج ضد جواهيد إيجلز - 7:45 مساء - بي إن سبورت 7 HD

شتورم جراتس ضد نوتينجهام فورست - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1 HD

أستون فيلا ضد مابي تل أبيب - 10 مساء - بي إن سبورت 5 HD

بولونيا ضد بران - 10 مساء - بي إن سبورت 5 HD

فيرينكفاروسي ضد لودوجوريتس - 10 مساء - بي إن سبورت 8 HD

باوك سالونيكا ضد يونج بويز - 10 مساء - بي إن سبورت 8 HD

جلاسكو رينجرز ضد روما - 10 مساء - بي إن سبورتس 1.

ريال بيتيس ضد ليون - 10 مساء - بي إن سبورتس 3.

سبورتينج براجا ضد جينك - 10 مساء - بي إن سبورت اكسترا 3

شتوتجارت ضد فينورد - 10 مساء - بي إن سبورتس 4.

فيكتوريا بلزن ضد فنربخشة - 10 مساء - بي إن سبورت 6 HD



مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

ايك اثينا ضد شامروك روفر - 7:45 مساء

آيك لارانكا ضد إبيردين - 7:45 مساء

نادى إن كيه تسيليي ضد ليجيا وارسو - 7:45 مساء

نادى نوح ضد سيجما أولوموتس - 7:45 مساء

ماينز ضد فيورنتينا - 7:45 مساء

سامسون سبور ضد هارون سبارتانز - 7:45 مساء

شاختار دونيتسك ضد بريدابليك - 7:45 مساء

سبارتا براج ضد راكوف تشانستوخوفا - 7:45 مساء

كووبيون بالوسيورا ضد سلوفان براتيسلافا - 7:45 مساء

كريستال بالاس ضد الكمار - 10 مساء - بى ان سبورت 1HD

هاكين ضد ستراسبورج - 10 مساء

دينامو كييف ضد زرينيسكي موستا - 10 مساء

لينكولن ضد رييكا - 10 مساء

رايو فاليكانو ضد ليخ بوزنان - 10 مساء

رابيد فيينا ضد يونيفيرسيتاتيا كرايوفا - 10 مساء

شيلبورنرضد دريتا - 10 مساء

لويزان سبورت ضد أومونيا - 10 مساء

شكينديا ضد نادي ياجييلونيا بياويستوك - 10 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الحزم ضد الخليج - 4:55 مساء - ثمانية 1

القادسية ضد الخلود - 7:30 مساء - ثمانية 1

الرياض ضد ضمك - 7:30 مساء - ثمانية 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

الملعب التونسي ضد الإفريقي - 3:30 مساء

الترجي ضد شبيبة العمران - 3:30 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.