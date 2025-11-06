الخميس 06 نوفمبر 2025
ترامب عن فوز ممداني: عليه أن يكون لطيفا معي وإلا لن تكون لديه فرصة للنجاح

ترامب وزهران ممداني،
ترامب وزهران ممداني، فيتو
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمنياته بالنجاح لعمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، لكنه لم يخف امتعاضه من خطاب الأخير الذي هاجمه عقب فوزه.


وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "أود أن ينجح العمدة الجديد لأنني أحب نيويورك، لكن أعتقد أنه يجب أن يكون لطيفا معي".

وأضاف موجها انتقادا لممداني:"خطابه كان غاضبا تجاهي، وأعتقد أنه يجب أن يظهر مزيدا من الاحترام لواشنطن، وإلا فلن تكون لديه فرصة حقيقية للنجاح".

وكان ممداني، الذي يعد من أبرز الوجوه التقدمية داخل الحزب الديمقراطي، قد وجه خلال خطاب فوزه انتقادات حادة لترامب، قائلًا إن "المدينة التي صنعت ترامب هي نفسها القادرة على هزيمته".

ويأتي فوز ممداني، ذي الأصول الإفريقية – الآسيوية، في لحظة سياسية فارقة، إذ ينظر إليه كرمز لصعود التيار التقدمي المؤيد للعدالة الاجتماعية وحقوق الفلسطينيين داخل الساحة الأمريكية، في مواجهة الخطاب الشعبوي لترامب وحلفائه.

يذكر أن ترامب كان قد هاجم ممداني خلال حملته الانتخابية، وهاجم بشكل خاص الناخبين اليهود في نيويورك الذين دعموا المرشح الديمقراطي، واصفا إياهم بـ"الأغبياء"، ما أثار موجة من الإدانات في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية.

