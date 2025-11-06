ابتكار علمي ثوري يساهم في إصلاح وتجديد مينا الأسنان دون تدخل جراحي

18 حجم الخط

طور علماء من جامعة نوتنجهام، بالتعاون مع فريق دولي، هلامًا قادرًا على إصلاح وتجديد مينا الأسنان التالفة، في خطوة قد تُحدث ثورة في مجال طب الأسنان، وتمنح الأمل لملايين الأشخاص حول العالم الذين يعانون من تسوس الأسنان وتآكل المينا.

وأوضح البروفيسور ألفارو ماتا، رئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية والمواد الحيوية بجامعة نوتنجهام، أن الهلام الجديد المكوّن من البروتين يتميز بأنه "آمن وسهل الاستخدام وسريع المفعول وقابل للتطوير".

وأشار إلى إمكانية تطبيقه بطريقة مشابهة لعلاجات الفلورايد الحالية، التي لا تستغرق إلا دقائق ولا تتطلب أي تدخل جراحي.



يُذكر أن الفلورايد معدن طبيعي يساعد على منع تسوس الأسنان من خلال إعادة تمعدن المينا، ما يجعلها أكثر مقاومة للأحماض الناتجة عن البكتيريا في الفم.

وأضاف ماتا أن التقنية الجديدة "تتميز بتعدد استخداماتها، ما يتيح إدماجها في مجموعة واسعة من المنتجات لمساعدة المرضى من جميع الأعمار الذين يعانون من فقدان المينا أو انكشاف العاج".

وأشار إلى أن الفريق البحثي، عبر شركته الناشئة Mintech-Bio، يخطط لإطلاق أول منتج تجاري خلال العام المقبل.

ويعتمد الهلام على محاكاة البروتينات الطبيعية التي توجه نمو مينا الأسنان في مرحلة الطفولة، وفقا لمجلة Nature Communications.



فعند وضعه على سطح السن، يشكّل طبقة صلبة تملأ الشقوق والثقوب، ثم يمتص أيونات الكالسيوم والفوسفات من اللعاب لإعادة بناء المعادن بطريقة منظمة، ما يعيد للأسنان صلابتها وخصائصها الطبيعية.

وأشار الدكتور أبشر حسن، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه والمعد الرئيسي للدراسة، إلى أن الهلام "يعزز نمو البلورات على مينا الأسنان المتآكلة أو العاج المكشوف بشكل متكامل ومنظّم، مستعيدا بنية المينا السليمة".

وأضاف أن الاختبارات التي أُجريت في ظروف تحاكي الحياة اليومية، مثل المضغ وتنظيف الأسنان والتعرض للأطعمة الحمضية، أظهرت أن المينا المجددة تتصرف تماما مثل المينا الطبيعية.

