4 أشهر بـ 10 ملايين يورو، عرض تركي مغر لميسي قبل مونديال 2026

كشفت تقارير صحفية تركية عن مفاجأة كبيرة تتعلق بنادي جالطة سراي الذي يسعى لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة مؤقتة خلال الأشهر المقبلة.



وانضم ميسي البالغ من العمر 37 عامًا، إلى إنتر ميامي الأمريكي في صيف 2023، ووقع عقدًا جديدًا مؤخرًا يمتد حتى نهاية عام 2028، بعد فترة طويلة من التكهنات حول مستقبله.

ووفق ما أوردته شبكة Fotomac التركية، يخطط جلطة سراي لاستعارة ميسي لمدة 4 أشهر فقط خلال فترة توقف الدوري الأمريكي، حتى يحافظ النجم الأرجنتيني على جاهزيته التامة قبل كأس العالم 2026.

وأكدت الشبكة أن النادي التركي مستعد لتقديم عرض مالي ضخم، يتضمن راتبا يبلغ نحو 10 ملايين يورو خلال فترة الإعارة القصيرة، مع تغطية كافة التكاليف اللوجستية.

تزامنًا مع انتشار التقارير، شهد حساب ميسي الرسمي على "إنستجرام" تفاعلًا كبيرًا من جماهير جالطة سراي، الذين أغرقوا تعليقاته بمطالبات بالانضمام إلى الفريق التركي وخوض تجربة جديدة في الدوري التركي الممتاز.

ومن المنتظر أن يكون كأس العالم 2026 الظهور الأخير لميسي بقميص منتخب الأرجنتين، بعد أن قاد بلاده للتتويج بلقب النسخة الأخيرة "قطر 2022" على حساب فرنسا في واحدة من أعظم النهائيات في التاريخ.

