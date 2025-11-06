صفقة الزنزانة، شرطي سابق يكشف أسرارا جديدة عن علاقة إبستين وترامب

18 حجم الخط

كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أسرارًا جديدة حول قضية رجل الأعمال المنتحر المتهم بجرائم جنسية جيفري أبستن وعلاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة إن جيفري إبستين، أخبر زميله في الزنزانة بأن المدعين العامين عرضوا عليه صفقة مقابل الإدلاء بمعلومات عن ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب الصحيفة، نُقل إبستين إلى مركز الإصلاح الحضري في مانهاتن بعد اعتقاله في يوليو 2019، بتهم الاتجار بالأطفال لأغراض جنسية، حيث شارك زنزانة مع الشرطي السابق نيكولاس تارتاجليوني، الذي كان ينتظر محاكمته بتهمة القتل.



ويقول تارتاجليوني البالغ من العمر 57 عامًا، أن إبستين الذي توفي بعد شهر من اعتقاله، أخبره أن المدعين العامين عرضوا عليه عقد صفقة إذا وشى بالرئيس ترامب الذي كان آنذاك في ولايته الأولى وقال إنه متورط في جرائم إبستين فسوف يخرج حرًّا.

وأضاف زميل إبستين في الزنزانة: "أخبرني إبستين أن المدعية العامة مورين كومي قالت إنه ليس عليه إثبات أي شيء طالما أن أتباع الرئيس ترامب لا يستطيعون دحضه".

ولم تحدد الوثائق الجرائم التي كان ترامب متورطا فيها.

وفي وقت وفاته، اتهم إبستين بالاتجار بالجنس والتآمر، لكنه كان مشتبها به أيضا في قائمة طويلة من الجرائم الأخرى من سوء التعامل المالي إلى غسل الأموال والابتزاز.

وأشار تارتاجليوني إلى أن إبستين أخبره أن "الرئيس ترامب لم يكن متورطا في جرائمه".

هذا، وتم العثور على إبستين ميتا وحيدا في زنزانته في 10 أغسطس 2019 بعد أن أقدم على شنق نفسه.

وقد تم الحكم على وفاته بأنها انتحار، ولكن الثغرات الأمنية والبروتوكولية في منشأة الإصلاح والافتقار إلى الأدلة التي تم جمعها في ذلك الوقت، أدت إلى العديد من الأسئلة.

