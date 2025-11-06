الزمالك في مواجهة نارية أمام بيراميدز بالسوبر المصري

18 حجم الخط

كأس السوبر المصري، يلتقي نادي الزمالك، أمام بيراميدز في مواجهة نارية اليوم الخميس، على ملعب ستاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي في لقاء كلاسيكي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

يجمع الزمالك صاحب العراقة والتاريخ وبيراميدز البطل الجديد وسط عمالقة كرة القدم المصرية، لذلك فهى أكثر من مجرد مباراة بين بطل تاريخى لديه رصيد كبير من البطولات وجماهير بالملايين.

محمد معروف حكما للمباراة



ويدير المباراة تحكيميا محمد معروف، ومعه سامى هلهل مساعدا أول وطارق مصطفى مساعدا ثانيا، بينما سيكون زايد النعيمى حكما رابعا.

وحال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة دون لعب وقت إضافي.

ويظل التاريخ شاهدا على 23 مواجهة بين الفريقين منها أربع مباريات حين كان بيراميدز يسمى الأسيوطى، وخاض الفريقان 18 مباراة في الدوري، وأربع مباريات في كأس مصر، ومباراة واحدة فى السوبر المصري.

وتغلب الزمالك عشر مرات، بينما تفوق بيراميدز فى ثلاث فقط وتعادل الفريقان عشر مرات، والمرة الوحيدة التى تواجها فيها بنصف نهائي كأس السوبر الموسم الماضي وفاز الزمالك بركلات الترجيح.

ويطمع فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني المخضرم الكرواتي يورتشيتش، الذي نجح وحده في قيادة الفريق لاعتلاء منصات التتويج، في استغلال حالة التراجع الفني التي يمر بها القطبين الأهلي والزمالك من أجل اقتناص لقب جديد، يضيفه إلى دولاب بطولاته الذي فتح أبوابه مؤخرا، لاسيما أن الفريق السماوي يتطلع لزيادة رصيده من الألقاب المحلية، التي تقف عند لقب وحيد لمسابقة كأس مصر للموسم الماضي 2024 على حساب زد.

