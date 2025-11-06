تحرش وقبلة بالشارع، رئيسة المكسيك تكشف تفاصيل ما حدث وتعلن اتخاذ إجراء قانوني (فيديو)

18 حجم الخط

كشفت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، تفاصيل حادث الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له من جانب أحد الأشخاص، الثلاثاء، خلال وجودها في المركز التاريخي للعاصمة.

وقالت كلاوديا شينباوم إنها كانت تسير لمسافة قصيرة من القصر الوطني المكسيكي إلى وزارة التعليم، وتفاجأت بأحد أشخاص يحيط جسدها بذراعيه ويحاول لمس صدرها.

وأضافت الرئيسة شينباوم، في تصريح صحفي، أنها خلال الموقف المربك وجدت الرجل المتحرش يحاول تقبيلها من رقبتها، وهي وسط أنصارها، خلال الجولة الميدانية.

تحرش جنسي برئيسة المكسيك

ووثق مقطع فيديو واقعة التحرش بحق رئيسة المكسيك، وظهرت محاولة إبعاد يده قبل أن يتدخل أحد أفراد طاقمها لعلاج الموقف، وبدا أن أفراد أمن الرئيسة لم يكونوا على مقربة منها على ما يبدو في تلك اللحظة.

وقالت الرئيسة المكسيكية إن الرجل المعتدي عليها كان يتحرش بنساء أخريات في الشارع، قبل اعتقاله لاحقًا، وأنها تقدمت بشكوى ضده، معتبرة أن "الحادث جريمة".



وفي حسابها على منصة "إكس" نشرت شينباوم تدوينة جاء فيها: "قدّمتُ شكوى بشأن التحرش الذي تعرّضتُ له أمس في مدينة مكسيكو. يجب أن يكون واضحًا أنه، بغض النظر عن منصبي كرئيسة، هذا أمرٌ تتعرض له العديد من النساء في هذا البلد وحول العالم؛ لا أحد يستطيع انتهاك أجسادنا ومساحتنا الشخصية".

Presenté una denuncia por el episodio de acoso que viví ayer en la Ciudad de México. Debe quedar claro que, más allá de ser presidenta, esto es algo que viven muchas mujeres en el país y en el mundo; nadie puede vulnerar nuestro cuerpo y espacio personal.



Revisaremos la… pic.twitter.com/jcs6FweI6q — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 5, 2025

وكشفت عن إجراءات حكومية رسمية بهذا الشأن قائلة: "سنُراجع التشريعات لضمان معاقبة هذه الجريمة في جميع الولايات الـ 32".

وقالت شينباوم، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، إنها مثل غيرها من النساء في المكسيك، تعرضت لمواقف مماثلة في السابق.

وتابعت: "إذا حدث هذا للرئيسة، فماذا سيحدث لجميع الشابات في بلدنا"، مضيفة أن الرجل كان ثملًا للغاية، وفق ما أوردته "رويترز".

وسرعان ما انتشر المقطع المصور عبر الإنترنت قبل أن تحذفه بعض الحسابات، مما يؤكد لكثيرين في المكسيك انعدام الأمن الذي تواجهه النساء في بلد غارق في الذكورية والعنف القائم على نوع الجنس.

وأثار هذه الواقعة أيضًا تساؤلات حيال فريق تأمين شينباوم. وعلى غرار سلفها أندريس مانويل لوبيث أوبرادور، تسافر شينباوم بأقل قدر من الحراسة الأمنية وتجعل نفسها متاحة على نطاق واسع للجمهور، بما في ذلك المشي وسط حشود من الناس.

وشددت رئيسة المكسيك على أنها لا تخطط لتغيير هذه الممارسة، قائلة: "علينا أن نكون قريبين من الناس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.