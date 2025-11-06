الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فشل إقلاع وانفجار مرعب، اللحظات الأولى لكارثة طائرة كنتاكي الأمريكية (فيديو)

طائرة الشحن في اللحظات
طائرة الشحن في اللحظات الأولى للكارثة، فيتو
18 حجم الخط

أظهرت لقطات صادمة اللحظات الأولى لتحطم طائرة الشحن الأمريكية وانفجارها بولاية "كنتاكي".

وأفادت مصادر محلية بأن الطائرة تعود لشركة "UPS" للشحن، وانفجرت بعد فشل عملية إقلاعها من "مطار محمد علي" في مدينة "لويزفيل".

وأظهر مقطع فيديو جديد، نشِر عبر منصات التواصل الاجتماعي، زاوية جديدة تظهر اللحظات الأولى للكارثة حيث وثَّق المقطع اشتعال النيران في الطائرة قبل انفجارها المروع.

وذكرت تقارير أمريكية أن الحادثة أسفرت عن مصرع 12 شخصًا من ضمنهم اثنان من الطيارين الذين كانوا يقودون الرحلة الجوية و4 عمال كانوا على الأرض لحظة وقوع الكارثة.

تفاصيل الكارثة

وقال المحققون إن الحادثة، التي طالت طائرة من طراز "مكدونيل دوجلاس إم دي-11" تابعة للشركة، نجمت عن اشتعال النيران في أحد المحركات وانفصاله أثناء الإقلاع.

واصطدمت الطائرة المشتعلة بمحلات تجارية مجاورة للمطار ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص على الأرض. وكان فيها طاقم من 3 أفراد.

وقال رئيس بلدية "لويزفيل" كريج جرينبيرج على منصة "إكس" معلقًا: "يؤسفني أن أشارككم أن عدد القتلى ارتفع إلى 12، فيما لا يزال عدد من الأشخاص مفقودًا".


وقال تود إنمان وهو أحد المسؤولين في "المجلس الوطني لسلامة النقل" إنه عُثر على الصندوقين الأسودين للطائرة ومسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، وسيرسلان إلى واشنطن للتحليل.

وتعدّ مدينة "لويزفيل" بمثابة المركز الجوي الرئيسي لشركة "UPS" في الولايات المتحدة، وفقًا لملخص معلومات حول الشركة.

وتسيّر شركة توصيل الطرود العملاقة حوالى ألفي رحلة يوميا إلى أكثر من 200 وجهة عبر العالم بأسطولها المكون من 516 طائرة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ولاية كنتاكي الامريكية طائرة شحن مطار محمد علي في مدينة لويزفيل اشتعال النيران في الطائرة قمرة القيادة الصندوقين الأسودين للطائرة

الأكثر قراءة

بالتزامن مع انقلاب درجات الحرارة، تحذير من هذه الظاهرة الجوية اليوم الخميس

انخفاض يضرب أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق، ما علاقته بالحمى القلاعية؟

انقلاب في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

ارتفاع الجودا والرومي والشيدر، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

ارتفاع الذرة الصفراء والبيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

إعادة فتح محور 3 يوليو أمام حركة السيارات بعد غلقه 6 ساعات

مواعيد مباريات اليوم بالسوبر المصري والدوري الأوروبي وكأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads