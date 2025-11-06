فشل إقلاع وانفجار مرعب، اللحظات الأولى لكارثة طائرة كنتاكي الأمريكية (فيديو)

18 حجم الخط

أظهرت لقطات صادمة اللحظات الأولى لتحطم طائرة الشحن الأمريكية وانفجارها بولاية "كنتاكي".

وأفادت مصادر محلية بأن الطائرة تعود لشركة "UPS" للشحن، وانفجرت بعد فشل عملية إقلاعها من "مطار محمد علي" في مدينة "لويزفيل".

وأظهر مقطع فيديو جديد، نشِر عبر منصات التواصل الاجتماعي، زاوية جديدة تظهر اللحظات الأولى للكارثة حيث وثَّق المقطع اشتعال النيران في الطائرة قبل انفجارها المروع.

فيديو جديد يظهر لحظة تحطم طائرة الشحن التابعة لشركة UPS، بعد فشل إقلاعها من مطار محمد علي في لويزفيل بولاية كنتاكي.



بلغ عدد الضحايا 11، من ضمنهم طيارين الرحلة.

وذكرت تقارير أمريكية أن الحادثة أسفرت عن مصرع 12 شخصًا من ضمنهم اثنان من الطيارين الذين كانوا يقودون الرحلة الجوية و4 عمال كانوا على الأرض لحظة وقوع الكارثة.



تفاصيل الكارثة

وقال المحققون إن الحادثة، التي طالت طائرة من طراز "مكدونيل دوجلاس إم دي-11" تابعة للشركة، نجمت عن اشتعال النيران في أحد المحركات وانفصاله أثناء الإقلاع.

واصطدمت الطائرة المشتعلة بمحلات تجارية مجاورة للمطار ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص على الأرض. وكان فيها طاقم من 3 أفراد.

وقال رئيس بلدية "لويزفيل" كريج جرينبيرج على منصة "إكس" معلقًا: "يؤسفني أن أشارككم أن عدد القتلى ارتفع إلى 12، فيما لا يزال عدد من الأشخاص مفقودًا".



وقال تود إنمان وهو أحد المسؤولين في "المجلس الوطني لسلامة النقل" إنه عُثر على الصندوقين الأسودين للطائرة ومسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، وسيرسلان إلى واشنطن للتحليل.

وتعدّ مدينة "لويزفيل" بمثابة المركز الجوي الرئيسي لشركة "UPS" في الولايات المتحدة، وفقًا لملخص معلومات حول الشركة.

وتسيّر شركة توصيل الطرود العملاقة حوالى ألفي رحلة يوميا إلى أكثر من 200 وجهة عبر العالم بأسطولها المكون من 516 طائرة.



