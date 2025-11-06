لقاء السحاب، محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب على أون سبورت (فيديو)

18 حجم الخط

في مفاجأة غير متوقعة يحاور نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، البروفيسور مجدي يعقوب، أيقونة جراحة القلب المصرية والعالمية، في برنامج يعرض حصريًّا على قناة أون سبورت.

وبحسب قناة أون سبورت، تعرض الحلقة التي تجمع محمد صلاح بالدكتور مجدي يعقوب قريبًا تحت عنوان ""مو" يحاور "ملك القلوب"… حصريًا علي أون سبورت.. قريبًا!!".

وفي برومو الحلقة، قال محمد صلاح مبتسمًا للدكتور مجدي يعقوب: "أنا مبسوط جدًّا جدًّا إني قابلتك، الناس بتتعامل معايا كبني آدم، مش كلاعب كرة أو نجم كبير".

ومن جانبه رد الدكتور مجدي يعقوب قائلًا: "قالوا لي ليه ما بتتكلمش.. قلت لهم مفيش حاجة نتكلم فيها".

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من استعادة محمد صلاح تألقه مع ليفربول، حيث سجل هدفًا أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، ثم قاد فريقه للفوز على ريال مدريد في دوري الأبطال، ليؤكد عودته القوية بعد فترة تراجع المستوى.

فيما كان آخر ظهور للدكتور مجدي يعقوب، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.