الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم في نصف نهائي السوبر المصري بالإمارات

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا إلى المسابقة بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويدخل الأهلي اللقاء تحت قيادة الدنماركي ييس توروب ولا يرى أمامه سوى تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى النهائي، سعيًا نحو الحفاظ على لقب البطولة الذي توج به في النسخة الماضية بعد فوزه على الزمالك.

كما يأمل لاعبو الأهلي في تحقيق الانتصار اليوم من أجل مصالحة الجماهير واستعادة الثقة، بعد التعثر في آخر مباراتين بالدوري الممتاز، حيث تعادل الفريق أمام بتروجيت بنتيجة 1-1، ثم تعادل سلبيا مع المصري البورسعيدي.

في المقابل، يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة بدوافع كبيرة تحت قيادة مدربه علي ماهر، طامحا في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء حامل اللقب والتأهل إلى النهائي، على أمل حصد اللقب.

ويخوض سيراميكا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على بتروجيت في الدوري بنتيجة 2ـ1، والذي عزز من موقعه في جدول الترتيب ومنح لاعبيه ثقة إضافية قبل مواجهة اليوم.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة، المنتصر من لقاء الزمالك وبيراميدز، في نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

