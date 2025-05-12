فوائد العسل الأسود، يقوي العظام والمناعة ويعالج أنيميا فقر الدم

فوائد العسل الأسود، العسل الأسود من أنواع العسل الشهيرة التى تصنع فى مصر لارتباطه بصناعة قصب السكر وله مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وفوائد العسل الأسود، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والحديد والعناصر الغذائية الأخرى التى يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية: إن العسل الأسود (دبس السكر أو المولاس) من أقدم المنتجات الغذائية الطبيعية التي استخدمت في التغذية والعلاج على مر العصور، وهو سائل كثيف داكن اللون يستخرج من عملية تكرير قصب السكر أو بنجر السكر، ويتميز بطعمه الحلو المائل للمرارة، بالإضافة إلى فوائده الصحية المتعددة التي تجعله من الأغذية الخارقة.

القيمة الغذائية للعسل الأسود

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية: يحتوي العسل الأسود على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية، مثل:

الحديد، وهو يوجد بكميات عالية، مما يجعله مفيد في حالات فقر الدم.

الكالسيوم، لتقوية العظام والأسنان.

المغنيسيوم، لتنظيم ضغط الدم وتحسين وظائف الأعصاب.

البوتاسيوم، لصحة القلب وتنظيم السوائل في الجسم.

فيتامين B6، لتحسين وظائف الدماغ والمناعة.

مضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الجسم من الأمراض المزمنة.

فوائد العسل الأسود

فوائد العسل الأسود للصحة

وتابعت، أن من فوائد العسل الأسود التى تدفع لتناوله الآتي:-

نظرًا لغناه بالحديد، يعد العسل الأسود علاج طبيعي للأنيميا (فقر الدم)، حيث يساعد في زيادة إنتاج الهيموجلوبين في الدم، وبالتالي تحسين نقل الأوكسجين إلى خلايا الجسم.

يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان لنمو العظام وصلابتها، كما يساهم في الوقاية من هشاشة العظام خاصة لدى النساء وكبار السن.

العسل الأسود غني بالبوتاسيوم، الذي يساهم في خفض ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب، كما أن مضادات الأكسدة تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

يعمل العسل الأسود كملين طبيعي، حيث يحفز حركة الأمعاء ويخفف من أعراض الإمساك بفضل احتوائه على المغنيسيوم.

رغم طعمه الحلو، فإن العسل الأسود له مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يرفع السكر في الدم بسرعة، لذلك يمكن لمرضى السكري تناوله باعتدال تحت إشراف طبي.

يساعد على زيادة الطاقة بسبب محتواه من الحديد والمغنيسيوم والفيتامينات، مما يجعله مفيد للرياضيين والنساء خلال الدورة الشهرية.

العسل الأسود يحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن التي تغذي البشرة وتحارب علامات التقدم في السن، كما يساهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

فوائد العسل الأسود للأطفال

واكدت الدكتورة مرام عيسى، على أهمية العسل الأسود للأطفال، لذا يجب تقديمه أهم يوميا حفاظًا على صحتهم، ومن فوائد العسل الأسود للأطفال:

يدعم نمو العظام والأسنان.

يقي من فقر الدم.

يساعد على تقوية المناعة.

يعزز النشاط والتركيز.

طرق استخدام العسل الأسود

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى، أنه يمكن تناول العسل الأسود بأكثر من طريقة، منها:-

يمكن تناول ملعقة صباحا على الريق.

يضاف إلى الحليب أو الزبادي.

يستخدم كمحلي طبيعي بديل للسكر في المشروبات أو المعجنات.

يدخل في وصفات غذائية مثل الطحينة بالعسل الأسود.

محاذير استخدام العسل الأسود

وأضافت أنه رغم فوائده الكبيرة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض المشاكل مثل:

زيادة الوزن بسبب سعراته العالية.

اضطرابات هضمية إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

يجب على مرضى السكري توخي الحذر ومراقبة نسبة السكر في الدم.

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