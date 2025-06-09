استشاري ينصح بتقديم كبدة الخروف للأطفال من عمر 8 شهور

الكبدة من مشتقات اللحوم الشهيرة التى اشتهرت بقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من الحديد ومضادات الأكسدة وهى مهمة لعلاج أنيميا فقر الدم.

والكبدة من الأكلات التى يكثر الإقبال على تناولها في عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي، وتحرص الأمهات على تقديمها للصغار لحمايتهم من أنيميا فقر الدم.

فوائد كبدة الخروف للأطفال

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة: إن الكبدة غذاء مهم للكبار والصغار، لذا يفضل تقديم كبدة الخروف للطفل الرضيع بدءا من إتمامه 8 شهور من عمره، وذلك لأنها غنية بالحديد الذي يساعد في رفع مستوى الدم للأطفال الذين يعانون من الأنيميا.

وأضاف شبيب، أن كبدة الخروف أيضا تحتوي على فيتامين B12، وبالتالى يساعد تناول كبد الخروف في تقوية العضلات ونمو الأسنان، وحماية الغدة الدرقية، ويحسن البصر، ويقوي الشعر، ولأن معظم الأطفال لا يتقبلونه إذا لم يتم تقديمه باكرا في تغذية الطفل مثلما ذكرنا من عمر 8 أشهر، ويفضل أن يقدم الكبد مشوي أو مطهو بالبخار أو الماء وتجنب المقليات، حفاظا على صحة الطفل.

تقديم الكبدة للأطفال، فيتو

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع في فصل الصيف وفي حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.