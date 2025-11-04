أخبار مصر: خبر سار للزمالك، حريق يتلهم مول شهير بالعبور، أسعار خيالية لهدايا "الفلانتين المصري"، مشروع قرار أمريكي لحكم غزة

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، فتح كافة قاعات المتحف المصري الكبير أمام الزائرين لأول مرة منذ افتتاحه

تفتح وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، أبواب الزيارة أمام الزائرين بكافة قاعات المتحف المصري الكبير بما فيها قاعتا توت عنخ آمون لأول مرة، وذلك بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المتحف بشكل رسمي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الريال وليفربول وسان جيرمان والبايرن

تُقام اليوم مجموعة من المباريات القوية في مختلف الدوريات، أبرزها مواجهات دوري أبطال أوروبا التي تتصدرها قمة أنفيلد بين ليفربول وريال مدريد، بجانب لقاء ناري آخر بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

قوة إنفاذ ونزع سلاح حماس، تفاصيل مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن بشأن حكم غزة

أرسلت الولايات المتحدة، الإثنين، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، بحسب نسخة حصل عليها موقع "أكسيوس" الأمريكي.

المبنى تفحم بالكامل، حريق هائل يلتهم "مول شهير" في مدينة العبور (فيديو)

نشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمول "الكرامة" بمدينة العبور في محافظة القليوبية.

اليوم، وزارة السياحة والآثار تعلن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026

تعلن وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، نتيجة القرعة الإلكترونية لـ الحج السياحي للموسم المقبل 1447هـ/ 2026، ويمكن للمواطنين الحصول علي النتيجة من هنا باستخدام الرقم القومي.

وسط تهديد ترامب، سكان نيويورك ينتخبون رئيس بلديتهم وزهران ممداني المرشح الأوفر حظا

ينتخب سكان نيويورك، اليوم الثلاثاء، رئيسًا جديدًا لبلدية مدينتهم، والأوفر حظًّا في استطلاعات الرأي هو زهران ممداني، وهو مسلم من أصل هندي يبلغ 34 عامًا من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي ومعارض "شرس" لدونالد ترامب.

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

يحتفل المصريون اليوم الثلاثاء بـ «الفلانتين المصري» أو عيد الحب المصري، الذي يحين موعده في الـ 4 من نوفمبر من كل عام، إضافة إلى أن المصريين يحتفلون أيضًا بـ «الفلانتين العالمي» الذي يحل في 14 فبراير من كل عام.

رسميا، إلغاء عقوبة الاتحاد الدولي لكرة اليد على الزمالك

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قرارًا رسميًّا بإلغاء العقوبات السابقة المفروضة على نادي الزمالك، والتي كانت قد صدرت عقب انسحابه من بطولة إفريقيا للأندية الأبطال في نسختها الماضية.

عايزين ننقذها من نفسها، أمريكا تعلق تمويل الأمم المتحدة

صرح المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب علقت تمويل الأمم المتحدة في انتظار إصلاح الهيئة الدولية.

حبس فتاة وإخلاء سبيل اثنين بكفالة 30 ألف جنيه لتزويرهم دعوة افتتاح المتحف المصري الكبير

قررت الجهات الخاصة، حبس فتاة وإخلاء سبيل شخصين بكفالة 30 ألف جنيه على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير دعوة لافتتاح المتحف المصري الكبير.

جولة ليلية كشفت المستور، محافظ الجيزة يجازي نائبي رئيس حي الوراق ورئيس هيئة النظافة

قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجازاة نائب رئيس حي الوراق ونائب رئيس هيئة النظافة والتجميل لقطاع شمال الجيزة، وذلك على خلفية رصد تقصير في أداء أعمال النظافة خلال الجولة الميدانية المفاجئة التي أجراها المحافظ ليلًا بشوارع الوراق وإمبابة.

الأهلي يفوض الخطيب في الإشراف على كرة القدم والأمور العاجلة

قرر مجلس إدارة الأهلي في جلسته الأولى مساء الإثنين تفويض محمود الخطيب رئيس النادي في الإشراف علي كرة القدم والأمور العاجلة لحين العرض على مجلس إدارة النادي.

من الشمال إلى الجنوب وهذا موقف القاهرة، خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء، وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وجنوبًا على حلايب وشلاتين.

شافه بالصدفة، تقرير تليفزيوني وراء غضب ترامب وتهديده بضرب نيجيريا

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن السبب الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة مفاجئة إلى التهديد بتدخل عسكري ووقف المساعدات عن نيجيريا.

ترشحت للأوسكار 3 مرات، وفاة الممثلة الأمريكية ديان لاد عن 89 عاما

توفيت النجمة الأمريكية ديان لاد، التي ترشحت ثلاث مرات للفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، عن عمر يناهز 89 عامًا.

القبض على صاحب عقار تعدى على محصل كهرباء بالضرب وتخويفه بـ"كلب" في التجمع

ألقت قوات أمن القاهرة القبض على صاحب عقار بتهمة التعدي على محصل كهرباء وآخر بعصا خشبية وتخويفه بكلب محدثا إصابته في منطقة التجمع الأول، بعد مطالبته بسداد الفاتورة المستحقة عليه.

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

قرعة الحج السياحي 2026، تعلن وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، نتيجة القرعة الإلكترونية لـ الحج السياحي للموسم المقبل 1447هـ/ 2026، مؤكدة أن قرعة الحج السياحي للموسم الجاري شهدت إقبالًا غير مسبوق من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة.

ضربة لـ فليدرز المعادي للإسلام، حزب "دي 66" يفوز رسميا بالانتخابات الهولندية

أكدت المفوضية الانتخابية في لاهاي مساء الإثنين فوز حزب الديمقراطيين 66 (دي 66) الوسطي الهولندي بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الأربعاء الماضي، وذلك بعد الانتهاء من فرز الأصوات النهائية، بما في ذلك الأصوات القادمة من الخارج.

عملوا عليها حفلة، سيدة تحرر محضرا ضد مدرسة شهيرة بالتجمع بعد تعدي الطلبة على ابنتها المريضة

حررت سيدة محضرًا رسميًّا بقسم شرطة التجمع الخامس، ضد مسؤولي إحدى المدارس الخاصة الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، تتهمهم فيها بالإهمال المتسبب في التعدي على ابنتها الطالبة بالصف الرابع الابتدائي والمريضة.

فريق كبير وشرف لنا لقاؤه، شبيبة القبائل يحسم جدل رحيل زين الدين بلعيد إلى الأهلي (فيديو)

بشكل قاطع، حسم نادي شبيبة القبائل الجزائري الجدل حول رحيل لاعبه زين الدين بلعيد إلى الأهلي المصري في الموسم الجديد.

اليوم، تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "سكن مصر"

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع “سكن مصر” بمنطقة أرض المعارض – المنطقة الثالثة، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 2025/11/04.

منتخب مصر يواجه هايتي اليوم في بداية مشواره بكأس العالم للناشئين

يواجه منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب هايتي، في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر بمشاركة 48 منتخبًا يمثلون كل قارات العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.