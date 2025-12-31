الكاميرون تهزم موزمبيق 2-1 في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا 2025، فاز منتخب الكاميرون على نظيره منتخب موزمبيق 2-1 على ملعب "أدرار" ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل كاتامو الهدف الأول لموزمبيق بالدقيقة 23 إلا أن الكاميرون تعادلت في الدقيقة 28 عن طريق الخطأ من مدافع موزمبيق.

وفي الشوط الثاني خطف منتخب الكاميرون هدف الفوز ليحصد النقاط الثلاث.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار جدول المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، والكاميرون وصيفةً بنفس الرصيد وموزمبيق في المركز الثالث برصيد 3 نقاط والجابون متذيلة المجموعة بدون نقاط.

وكانت نتيجة مباراة الكاميرون وكوت ديفوار بالجولة الثانية أشعلت المجموعة السادسة في تحديد هوية الفريق المتأهل إلى الأدوار الإقصائية من المجموعة بسبب فارق النقطة الواحدة بين الفريقين ومنتخب موزمبيق الذي حقق انتصارًا قويًا على حساب الجابون بنفس المجموعة.

