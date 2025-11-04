الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
القبض على صاحب عقار تعدى على محصل كهرباء بالضرب وتخويفه بـ"كلب" في التجمع

ألقت قوات أمن القاهرة القبض على صاحب عقار بتهمة التعدي على محصل كهرباء وآخر بعصا خشبية وتخويفه بكلب محدثا إصابته  في منطقة التجمع الأول، بعد مطالبته بسداد الفاتورة المستحقة عليه.

وجار عرض المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وكانت أشارت التحريات الأولية، إن المتهم مالك عقار رفض دفع الفاتورة للمجني عليه الذي يعمل محصل كهرباء، ودخل في مشادة مع المحصل انتهت بقيامه بالاعتداء عليه مستخدمًا عصا خشبية، كما استعان بكلب في محاولة لتخويفه.

وأكد ذلك شهود العيان الذين أفادوا، أن المحصل أُصيب هو وآخر كان برفقته بإصابات متفرقة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

