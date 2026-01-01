بالبالونات وقبعة سانتا كلوز، زحام في شوارع أسيوط احتفالا بالعام الجديد 2026 (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت شوارع محافظة أسيوط زحامًا شديدًا وإقبالًا ملحوظًا خاصة من الشباب للاحتفال برأس السنة واستقبال العام الجديد 2029 وسط وجود أمني مكثف من قوات الشرطة لمنع حالات التحرش والاحتكاك أو نشوب المشاجرات.

وتجمهر الشباب بشارع النميس وشارع البحر الذي شهد زحامًا كبيرًا وأجواء احتفالية مبهجة في تجمعات من وإلى شارع النميس.

في ذات السياق أدى أقباط محافظة أسيوط، صلاة قداس رأس السنة في الكنائس والإبراشيات؛ وسط إجراءات أمنية مشددة بمداخل ومحيط الكنائس من قبل قوات الشرطة والأقوال الأمنية.

وتوافد الآلاف من الأقباط على الكنائس والإبراشيات والأديرة بمراكز وقرى المحافظة لأداء القداس والاحتفال برأس السنة الميلادية وترددت الترانيم وكورالات الكبار والأطفال احتفالًا بالعيد.

توافد أقباط أسيوط على الكنائس لأداء قداس رأس السنة

واستقبل القائمون على شؤون الكنيسة من شماسين وخدام والآباء الكهنة الأقباط المصلين بالكنائس وذلك لإقامة الصلوات وترديد الترانيم والدعوات وإقامة الطقوس الخاصة، بالإضافة إلى الاحتفالات المصاحبة لذلك.



في ذات السياق، انتشرت قوات الأمن (مدرعات سيارات شرطة، وسيارات للأمن المركزي) فضلًا عن قوات الصاعقة وفرقة حماية المواطنين وقامت بإغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى الكنائس والإبراشيات ولم تسمح بالدخول إلا من خلال التفتيش وعبور البوابات الإلكترونية.

ومن جانبه، أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن انتهاء استعدادات المحافظة كافة لاستقبال المحتفلين بالعام الميلادى الجديد 2026 ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والأحياء ومديريات الخدمات وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط ومراكز المحافظة، فضلًا عن رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة العامة والحفاظ على النظافة العامة ومنع أية تزاحمات والتنسيق بين كافة المديريات والهيئات والمؤسسات ورؤساء المراكز بالمحافظة وتشكيل غرف عمليات مستمرة خلال فترة الاحتفالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.