قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

قرعة الحج السياحي 2026، تعلن وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، نتيجة القرعة الإلكترونية لـ الحج السياحي للموسم المقبل 1447هـ/ 2026، مؤكدة أن قرعة الحج السياحي للموسم الجاري شهدت إقبالًا غير مسبوق من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة.

ويتساءل المواطنون عن كيفية الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي 2026.

وخلال السطور التالية تقدم “فيتو” رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر بالرقم القومي عبر البوابة المصرية الموحدة للحج من هنا.

إقبال المواطنين على حجز رحلات الحج السياحي

ومن جانبه أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الإقبال الكبير هذا الموسم يعكس نجاح شركات السياحة في تنفيذ برامج موسم الحج الماضي بكفاءة عالية، وكذلك التزامها هذا العام بتقديم أسعار تنافسية في ضوء الضوابط التي تم اعتمادها، بجانب إعلان العديد من الشركات عن تقديم خدمات إضافية لرفع مستوى الراحة والرفاهية للحجاج بما عزز من ثقة المواطنين في منظومة الحج السياحي وجودة الخدمات المقدمة من شركات السياحة وتكاملها.

كما أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن عدد المواطنين المتقدمين عبر شركات السياحة تجاوز 114 ألف مواطن هذا العام، مشيرة إلى حرص الوزارة على الحفاظ على تنويع برامج الحج السياحي لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين (خمس نجوم، اقتصادي، بري) بما يتيح فرصًا عادلة تتناسب مع القدرات المادية للراغبين في أداء الفريضة.

تخفيضات أسعار برامج الحج السياحي

وأضافت أنه، ووفقًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تخفيض أسعار برامج الحج هذا الموسم بنسب تراوحت ما بين 5 آلاف و20 ألف جنيه مقارنةً بالموسم الماضي.

وراعت الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام مصلحة المواطنين، وساهمت في خلق تنافس صحي بين شركات السياحة وبما يضمن حقوق الشركات وينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة ويحقق التوازن بين السعر ومستوى الخدمة، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي شركة تخالف الضوابط أو تتلاعب بحقوق المتقدمين.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بتشكيل لجان ميدانية من الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، لمتابعة التزام الشركات بمصداقية البرامج المُعلنة قبل بدء تلقي الطلبات، وضمان جودة السكن والنقل والخدمات داخل الأراضي المقدسة، ومراقبة تنفيذ البرامج وفق المعايير المعتمدة.

