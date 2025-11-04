باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

يحتفل المصريون اليوم الثلاثاء بـ «الفلانتين المصري» أو عيد الحب المصري، الذي يحين موعده في الـ 4 من نوفمبر من كل عام، إضافة إلى أن المصريين يحتفلون أيضًا بـ «الفلانتين العالمي» الذي يحل في 14 فبراير من كل عام.

تقديم الهدايا في الفلانتين تعبيرًا عن الحب

ويعد الفلانتين المصري فرصة للتعبير عن الحب للأزواج والعشاق، حيث تقدم الهدايا بمختلف أنواعها تعبيرًا عن الحب في هذا اليوم، وتختلف هدايا عيد الحب بحسب نوعها وسعرها.

أبرز هدايا عيد الحب الأغلى سعرًا في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أبرز هدايا عيد الحب الأغلى سعرًا في الأسواق، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 في مصر؛ خلال السطور الآتية:

هدايا عيد الحب المصري 2025" width="1022" height="1070">هدايا عيد الحب المصري 2025"> هدايا عيد الحب المصري 2025

باقة ورد عيد الحب تصل لـ 24050 جنيهًا

بلغ سعر باقة تتكون من 250 وردة حمراء ووردية وبيضاء نحو 24050 جنيهًا.

بلغ سعر باقة ورد تتكون من 200 وردة متعددة الألوان نحو 19306 جنيهات.

بلغ سعر باقة ورود حمراء كببيرة تتكون من 250 وردة نحو 14045 جنيهًا.

أغلى هدايا الفلانتين المصري

بلغ سعر هدية عيد الحب التي تتكون من زجاجة كريستال لعطر ماركة شهيرة وفاز ورد أبيض تكون من 15 وردة نحو 13063 جنيهًا. بلغ سعر فاز كريستال تحتوي على شوكولاتة فاخرة وزن كيلو مع باقة ورد وردية اللون نحو 12942 جنيهًا. بلغ سعر فاز كريستال تحتوي على شوكولاتة فاخرة وزن كيلو مع باقة ورد حمراء اللون نحو 11044 جنيهًا. بلغ سعر باقة مكونة من 100 وردة بيضاء، وردية، حمراء نحو 9980 جنيهًا.

هدايا عيد الحب المصري 2025

بلغ سعر هدية عيد الحب مكونة من حقيبة فوشيا مستوردة وعطر مسك عود مع باقة من الورود نحو 5053 جنيهًا.

بلغ سعر هدية عيد الحب التي تتكون من وشاح مطرز بالزهور مع فاز بها ورود بيضاء نحو 4516 جنيهًا.

بلغ سعر هدية عيد الحب التي تتكون من حقيبة يد وشوكولاتة وبوكيه ورود حمراء صغير الحجم نحو 3803 جنيهات.

بلغ سعر علبة شوكولاتة مكونة من 19 قطعة وباقة ورد أحمر نحو 2954 جنيهًا.

