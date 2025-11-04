الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، إلغاء عقوبة الاتحاد الدولي لكرة اليد على الزمالك

فريق كرة يد الزمالك،
فريق كرة يد الزمالك، فيتو

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قرارًا رسميًّا بإلغاء العقوبات السابقة المفروضة على نادي الزمالك، والتي كانت قد صدرت عقب انسحابه من بطولة إفريقيا للأندية الأبطال في نسختها الماضية.

وجاء قرار الاتحاد بعد دراسة الموقف القانوني ومراجعة الأسباب التي دفعت النادي للانسحاب، ليتم قبول التظلم المقدم من الزمالك ورفع جميع العقوبات، ما يسمح للفريق بالمشاركة في البطولات الإفريقية المقبلة دون أي قيود.

ورحبت إدارة الزمالك بالقرار، مؤكدة أنه انتصار جديد للنادي ولمبادئ العدالة الرياضية، مشيرة إلى أن الفريق سيعود بقوة للمنافسة القارية في الموسم المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الزمالك الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بطولة افريقيا للاندية الابطال بطولة افريقيا للاندية في البطولات الأفريقية

مواد متعلقة

لغز الإصابات، ماذا قال إنزاجي بعد فوز الهلال على الغرافة بدوري أبطال آسيا؟

هاني رمزي ينتقد الأهلي بسبب عودة اللاعبين الراحلين ويثير صفقة أليو ديانج التبادلية

بعثة الزمالك تصل إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري

بقيادة أرنولد، وفد من ريال مدريد يقدم التعازي في الراحل جوتا

الأكثر قراءة

بعد تقلبات أمس، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تبدأ الرابعة فجرا وتنتهي في التاسعة صباحا، تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا

طن الصويا يرتفع 400 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق غدا الثلاثاء

إعلام عبري: واشنطن تخشى انهيار اتفاق غزة بسبب حوادث بمناطق سيطرة جيش الاحتلال

باستثناء السلفات، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

حبس فتاة وإخلاء سبيل اثنين بكفالة 30 ألف جنيه لتزويرهم دعوة افتتاح المتحف المصري الكبير

رسميا، إلغاء عقوبة الاتحاد الدولي لكرة اليد على الزمالك

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

المزيد
الجريدة الرسمية