رسميا، إلغاء عقوبة الاتحاد الدولي لكرة اليد على الزمالك

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قرارًا رسميًّا بإلغاء العقوبات السابقة المفروضة على نادي الزمالك، والتي كانت قد صدرت عقب انسحابه من بطولة إفريقيا للأندية الأبطال في نسختها الماضية.

وجاء قرار الاتحاد بعد دراسة الموقف القانوني ومراجعة الأسباب التي دفعت النادي للانسحاب، ليتم قبول التظلم المقدم من الزمالك ورفع جميع العقوبات، ما يسمح للفريق بالمشاركة في البطولات الإفريقية المقبلة دون أي قيود.

ورحبت إدارة الزمالك بالقرار، مؤكدة أنه انتصار جديد للنادي ولمبادئ العدالة الرياضية، مشيرة إلى أن الفريق سيعود بقوة للمنافسة القارية في الموسم المقبل.

