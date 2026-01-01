خطوة أولى، قوات "الانتقالي" تسلم رسميا معسكرات ومواقع في حضرموت لـ"درع الوطن"

18 حجم الخط

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، تسليم معسكرات ومواقع لقوات "درع الوطن" في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وأكد بيان صادر عن ما تسمى "القوات المسلحة الجنوبية"، فجر الخميس، إعادة انتشار قوات درع الوطن في منطقة ثمود بحضرموت كخطوة أولى، موضحًا أنه سيتم إعادة تموضع وحدات أخرى من درع الوطن في منطقة رماة ومناطق أخرى في حضرموت والمهرة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه.

وأفاد البيان، أن هذا التنظيم والانتشار يأتي في سياق الحرص على التعاطي مع الجهود المشكورة للأشقاء في التحالف.

أكد المسؤول الإعلامي لحلف قبائل حضرموت صبري بن مخاشن في تصريحات خاصة لـ "العربية" أن شهود عيان رصدوا انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من بعض المناطق، مشيرًا إلى حرص مجلس القيادة الرئاسي اليمني والسعودية على حقن الدماء ومنع التصعيد.

أوضح المتحدث أن احتفالات انطلقت في مناطق انسحبت منها قوات الانتقالي، مشيرًا إلى أن مبدأ الحوار قائم في حال انسحاب قوات الانتقالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.