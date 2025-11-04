منتخب مصر يواجه هايتي اليوم في بداية مشواره بكأس العالم للناشئين

يواجه منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب هايتي، في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر بمشاركة 48 منتخبًا يمثلون كل قارات العالم.

يسعي منتخب مصر بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، لتحقيق بداية قوية في المونديال، بتحقيق الفوز علي منتخب هايتي في لقاء اليوم وحصد الثلاث نقاط، لقطع أول خطوة نحو انتزاع أحد بطاقتي التأهل للدور ثمن النهائي عن المجموعة الخامسة بكأس العالم للناشئين.

موعد مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

وتقام منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب هايتي في مستهل مشواره في دور المجموعات ببطولة العالم للناشئين “قطر 2025”، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر، في افتتاح مواجهات المجموعة الخامسة، والتي تضم معهما منتخبي فنزويلا وإنجلترا.

منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

القناة الناقلة لمباراة مصر وهايتي

وتنطلق صافرة مباراة مصر وهايتي في تمام الثالثة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

ويستضيف ملعب اسباير زون 5 مباراة منتخب مصر وهايتي.

قائمة منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 عاما

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

