قوة إنفاذ ونزع سلاح حماس، تفاصيل مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن بشأن حكم غزة

أرسلت الولايات المتحدة، الإثنين، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، بحسب نسخة حصل عليها موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ويُصنف مشروع القرار، الذي وُصف بأنه "حساس ولكن غير سري"، على أنه يمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضًا واسعًا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.

وقال مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" إن مشروع القرار سيكون أساسًا للمفاوضات خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن، بهدف التصويت على إنشائه في الأسابيع المقبلة ونشر القوات الأولى في غزة بحلول يناير.

وأكد المسؤول الأمريكي أن قوة الأمن الدولية ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام"، وستضم قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، الذي قال الرئيس ترامب إنه سيرأسه.

ويدعو المشروع أيضًا إلى بقاء مجلس السلام في مكانه حتى نهاية عام 2027 على الأقل.



وبحسب المسودة، فإن مهمة قوات الأمن الإسرائيلية ستكون تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، بالإضافة إلى شراكتها في هذه المهمة.

كما تنص المسودة على أن "قوات الأمن الإسرائيلية ستعمل أيضًا على استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من القطاع، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها، فضلًا عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية".

ويشير ذلك إلى أن التفويض يتضمن نزع سلاح حركة حماس إذا لم تفعل المجموعة أو العناصر داخلها ذلك طواعية.

كما ينص المشروع على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستتولى "مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم اتفاق غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.