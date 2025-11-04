عملوا عليها حفلة، سيدة تحرر محضرا ضد مدرسة شهيرة بالتجمع بعد تعدي الطلبة على ابنتها المريضة

حررت سيدة محضرًا رسميًّا بقسم شرطة التجمع الخامس، ضد مسؤولي إحدى المدارس الخاصة الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، تتهمهم فيها بالإهمال المتسبب في التعدي على ابنتها الطالبة بالصف الرابع الابتدائي والمريضة.

وأوضحت في المحضر أن مسؤولي المدرسة كانوا على علم مسبق بالحالة الصحية للطالبة منذ سنوات، حيث تتلقى علاجًا مستمرًّا، إلا أنها كانت حريصة على الذهاب يوميًّا لاستكمال دراستها بشكل طبيعي رغم ظروفها المرضية.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك لم يحمها المسؤولون بالمدرسة من تنمر زملائها عليها، بسبب قِصر قامتها وحالتها الصحية، موضحة أن الأمر تصاعد مؤخرًا بعدما تعدى طالبان بالصف الخامس عليها بالضرب داخل الحرم المدرسي، دون تدخل من الإشراف أو المعلمين لفضّ المشاجرة.

وأضافت أنه عقب انتهاء اليوم الدراسي لذات الواقعة، قامت ولية أمر تلميذة بذات المدرسة من المشاركين في الاعتداء علي ابنتها، حيث قامت بطرحها أرضًا أمام المدرسة والاعتداء عليها بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابتها بجروح ونزيف، وسط ذهول الموجودين.

واتهمت والدة الطفلة في المحضر مسؤولي المدرسة بالتقاعس عن التدخل في الواقعة، أو تسليم تسجيلات الكاميرات التي توثق الحادث، مشيرة إلى أن الإدارة رفضت أيضًا الإفصاح عن هوية ولية الأمر المعتدية.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة وإحالتها للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

