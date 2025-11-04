ضربة لـ فليدرز المعادي للإسلام، حزب "دي 66" يفوز رسميا بالانتخابات الهولندية

أكدت المفوضية الانتخابية في لاهاي مساء الإثنين فوز حزب الديمقراطيين 66 (دي 66) الوسطي الهولندي بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الأربعاء الماضي، وذلك بعد الانتهاء من فرز الأصوات النهائية، بما في ذلك الأصوات القادمة من الخارج.

وأوضحت المفوضية أن حزب الديمقراطيين 66، بزعامة روب ييتن، وحزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز، حصلا كل منهما على 26 مقعدًا من أصل 150 مقعدًا في البرلمان، غير أن حزب الديمقراطيين 66 نال عددًا أكبر من الأصوات.

وكانت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي) قد توقعت بالفعل فوز حزب الديمقراطيين 66 يوم الجمعة استنادا إلى النتائج الأولية، ومن المقرر إعلان النتيجة الرسمية في السابع من نوفمبر الجاري.

وبحسب التقاليد السياسية في هولندا، فإن الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات يكون أول من يكلف بتشكيل الحكومة، ما يمنح روب ييتن أفضل الفرص لتولي رئاسة الوزراء. ولتشكيل حكومة أغلبية، ستكون هناك حاجة إلى تحالف من أربعة أحزاب على الأقل.

ورفض فيلدرز الإقرار بالهزيمة حتى الآن، وشكك في صحة النتائج عبر منشورات على منصة "إكس"، غير أن السلطات رفضت مزاعمه ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن حزب فيلدرز المعادي للإسلام خسر 11 مقعدًا مقارنة بانتخابات عام 2023، حين برز كأكبر قوة سياسية وتمكن للمرة الأولى من الانضمام إلى ائتلاف حكومي، لكن ذلك الائتلاف انهار بعد 11 شهرًا بسبب خلاف حول سياسة اللجوء.

ومنذ ذلك الحين، استبعدت معظم الأحزاب الكبرى التعاون معه، ما يجعل تشكيل ائتلاف جديد بمشاركة فيلدرز أمرًا مستبعدا للغاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.