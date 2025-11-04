الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
المبنى تفحم بالكامل، حريق هائل يلتهم "مول شهير" في مدينة العبور (فيديو)

حريق العبور، فيتو
حريق العبور، فيتو

نشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمول "الكرامة" بمدينة العبور في محافظة القليوبية.


تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية، بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل بإحدى المولات بمنطقة العبور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، إذ تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء بالإضافة إلى سيارات الإسعاف.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحريق الضخم الذي تظهر المقاطع ألسنة النيران والتهامها لجميع محتويات المول.

 

وعلقوا قائلين: "ربنا يصبر أصحاب المحلات دي وربنا يسترها علينا جميعا".

 

كما أظهرت مقاطع أخرى تعامل رجال الحماية المدنية،  لإخماد الحريق بالمول الذي ظهر تفحم بالكامل جراء النيران، قبل امتداده إلى المنازل المجاروة له.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.

