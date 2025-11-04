الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
حوادث

حبس فتاة وإخلاء سبيل اثنين بكفالة 30 ألف جنيه لتزويرهم دعوة افتتاح المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف المصري،
افتتاح المتحف المصري، فيتو

قررت الجهات الخاصة، حبس فتاة وإخلاء سبيل شخصين بكفالة 30 ألف جنيه على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير دعوة لافتتاح المتحف المصري الكبير.

 

 بداية الواقعة كانت بمحاولة دخول المتهمة الرئيسية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير وأثناء تقديمها تذكرة الدعوة اكتشف رجال الأمن أن الدعوة مزيفة من خلال اختلاف الباركود الموثق على التذكرة فتم إلقاء القبض على الفتاة واقتيادها لقسم الشرطة.

وبحسب التحريات الأولية، فإن الفتاة المتهمة، حاصلة على ليسانس حقوق، حاولت المرور إلى داخل المتحف، إلا أن أفراد الأمن اشتبهوا في صحة التصريح الذي بحوزتها، فتم توقيفها وتفتيشها، ليعثر معها على هاتف محمول وجهاز لاب توب.

وخلال استجوابها، اعترفت بأنها حصلت على التصريح من إحدى زميلاتها، وهي خريجة كلية الإعلام، والمصرح لها رسميًا بالدخول إلى المتحف ضمن الفريق الإعلامي المشارك في التغطية.

وتبين من الفحص أن الفتاة تواصلت مع مكتبين بمنطقة حلوان زعما قدرتهما على استخراج تصاريح دخول رسمية، قبل أن تقوم بتصميم تصريح مزور بعد إبلاغ الأمن بأن زميلتها فقدت تصريحها الأصلي.

تم ضبط الفتاة والمتورطين في الواقعة، وتحرير محضر بالحادث في قسم شرطة الهرم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف تفاصيل الواقعة ومصدر التصريح المزور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

