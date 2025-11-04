جولة ليلية كشفت المستور، محافظ الجيزة يجازي نائبي رئيس حي الوراق ورئيس هيئة النظافة

قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجازاة نائب رئيس حي الوراق ونائب رئيس هيئة النظافة والتجميل لقطاع شمال الجيزة، وذلك على خلفية رصد تقصير في أداء أعمال النظافة خلال الجولة الميدانية المفاجئة التي أجراها المحافظ ليلًا بشوارع الوراق وإمبابة.

كما وجَّه له إنذارًا بعد رصد قصور في حالة النظافة ببعض الشوارع، مؤكدًا ضرورة سرعة تلافي الملاحظات ورفع كفاءة أعمال النظافة.



وكلف المحافظ، رئيس حي الوراق بإعطاء ملف النظافة أولوية قصوى والعمل على تحسين الحالة العامة للنظافة داخل نطاق الحي.

وجاء القرار بعد ملاحظات المحافظ أثناء جولته بشأن تدني مستوى النظافة ببعض الشوارع وضعف المتابعة الميدانية، حيث شدّد على أن العمل الميداني الجاد هو المعيار الرئيسي لتقييم الأداء التنفيذي.

وأكد المحافظ أن قرارات المجازاة تأتي في إطار سياسة المحاسبة الفورية لأي مسؤول مقصر، مشددًا على مواصلة تنفيذ الجولات المفاجئة بمختلف الأحياء لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر العام للمحافظة.



وجاء ذلك خلال قيام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة مفاجئة سيرًا على الأقدام ليلًا بشوارع الوراق وإمبابة لمعاينة حالة النظافة والإشغالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة.

