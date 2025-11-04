فريق كبير وشرف لنا لقاؤه، شبيبة القبائل يحسم جدل رحيل زين الدين بلعيد إلى الأهلي (فيديو)

بشكل قاطع، حسم نادي شبيبة القبائل الجزائري الجدل حول رحيل لاعبه زين الدين بلعيد إلى الأهلي المصري في الموسم الجديد.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الأهلي المصري، بجانب شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.



وقال كريم دودان، المدير الرياضي بنادي شبيبة القبائل، إنه لم تدور أي اتصالات بين ناديه ومسؤولي الأهلي المصري من أجل بيع بلعيد.

المدير الرياضي لشبيبة القبائل: الأهلي فريق كبير وشرف لنا مواجهته ونسعى لعودة شبيبة القبائل لمستواه السابق في أفريقيا.. والأهلي لم يتحدث معنا بخصوص زين الدين بلعيد



مجانًا على شاهد

برنامج #الكورة_مع_فايق يعرض من الجمعة – الثلاثاء الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة على #MBCMASR2… pic.twitter.com/PUAAFDlgNG — الكورة مع فايق (@ElKoraMa3Fayek) November 3, 2025



وأضاف ببرنامج “الكورة مع فايق” على فضائية mbc masr 2، أن زين الدين بلعيد لاعب أساسي وعنصر مهم في تشكيل الفريق ولا نية للتفريط في خدماته.



وعن قرعة مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قال “دودان”، إن فريقه وقع في أقوى مجموعة بالبطولة القارية، خاصة أن الأهلي فريق كبير ومن الرائع أن تعود مواجهة الفريقين بعد غياب منذ عام 2010.

وتابع: "نسعى لإعادة شبيبة القبائل إلى الأداء المعهود وتقديم أفضل صورة ممكنة في دوري الأبطال وحصد إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الثمانية".



وأكد أن فريقه ابتعد عن المشهد القاري والمنافسة الإفريقية منذ فترة، ولكن هناك محاولات حثيثة لتحفيز اللاعبين لتقديم نتائج مميزة.

وسبق أن دخل زين الدين بلعيد في حسابات الأهلي حين كان لاعبًا في صفوف اتحاد العاصمة الجزائري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.