إليسا تشعل سماء العاصمة الإدارية وتتألق بـ"حالة حب" (فيديو)

18 حجم الخط

انطلق منذ قليل حفل النجمة إليسا بالعاصمة الإدارية وسط حضور جماهيري كبير احتفالًا برأس السنة.

حفل إليسا في رأس السنة

وأشعلت إليسا أجواء العاصمة الإدارية بعدد كبير من أغانيها وتألقت في غناء أغنية حالة حب وغيرهم من الأغاني الأخرى.

وكانت المطربة اللبنانية إليسا هنأت جمهورها بأعياد الميلاد، من خلال تدوينة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة إكس.

ونشرت إليسا صورًا من احتفالها بالكريسماس وعلقت: عيد ميلاد مجيد.

في جانب آخر تضع إليسا ، اللمسات الأخيرة لطرح ألبومها الجديد والمقرر طرحه في مطلع 2026، حيث إنها أنهت تسجيل عدد من أغانيه.



ألبوم إليسا الجديد

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد مع الشاعر أحمد حسن راؤول من ألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد عبد السلام.

وكان الشاعر الغنائي أحمد المالكي كشف عن كواليس تعاونه مع الفنانة إليسا في ألبومها الجديد، مؤكدًا أنه كتب كلمات أغنيتين ينتميان إلى لون الدراما اللتين سيتم طرحهما قريبًا.

وقال “المالكي” في تصريح خاص لـ"فيتو": “الأغنيتان تنتميان إلى اللون الدرامي، الأولى من كلماتي وألحان محمد يحيى توزيع أحمد إبراهيم، والثانية من ألحان الراحل محمد رحيم”.

وتابع: “دي الأغنية الوحيدة اللي اشتغلتها مع رحيم الله يرحمه وسمعتها لـ إليسا وخدتها والأغنينين دول ما اتعرضوش على مطرب أو مطربة قبلها”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.