أمم أفريقيا، تعادل إيجابي بين الكاميرون وموزمبيق في الشوط الأول

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا 2025، انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب الكاميرون مع نظيره منتخب موزمبيق بالتعادل 1-1 على ملعب "أدرار" ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل كاتامو الهدف الاول لموزمبيق بالدقيقة 23 الا ان الكاميرون تعادلت في الدقيقة 28 عن طريق الخطأ من مدافع موزمبيق.

القناة الناقلة لمباراة الكاميرون ضد موزمبيق

تذاع مباراة الكاميرون أمام موزمبيق اليوم في كأس الأمم الإفريقية عبر قناة beIN SPORTS MAX 1.

وكانت نتيجة مباراة الكاميرون وكوت ديفوار بالجولة الثانية أشعلت المجموعة السادسة فى تحديد هوية الفريق المتأهل إلى الأدوار الإقصائية من المجموعة بسبب فارق النقطة الواحدة بين الفريقين ومنتخب موزمبيق الذى حقق انتصارًا قويًا على حساب الجابون بنفس المجموعة.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار جدول المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، والكاميرون وصيفًا بنفس الرصيد وموزمبيق في المركز الثالث برصيد 3 نقاط والجابون متذيل المجموعة بدون نقاط.

موقف المجموعة السادسة في أمم أفريقيا 2025

ويتواجد منتخب كوت ديفوار فى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة والتعادل فى مثلها وتسجيل هدفين وتلقى هدف.

بينما يحل منتخب الكاميرون فى المركز الثانى بنفس الرصيد 4 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة والتعادل فى مثلها وتسجيل هدفين وتلقى هدف.

ويتواجد منتخب موزمبيق في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة وخسارة مثلها وتسجيل 3 أهداف وتلقى مثلهم.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة في أمم أفريقيا من المجموعات الست بالدور الأول إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.





