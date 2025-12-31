الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمم أفريقيا، تعادل إيجابي بين الكاميرون وموزمبيق في الشوط الأول

الكاميرون
الكاميرون
18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا 2025، انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب الكاميرون مع نظيره منتخب موزمبيق بالتعادل 1-1 على ملعب "أدرار" ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل كاتامو الهدف الاول لموزمبيق بالدقيقة 23 الا ان الكاميرون تعادلت في الدقيقة 28 عن طريق الخطأ من مدافع موزمبيق.

القناة الناقلة لمباراة الكاميرون ضد موزمبيق

تذاع مباراة الكاميرون أمام موزمبيق اليوم في كأس الأمم الإفريقية عبر قناة beIN SPORTS MAX 1.

وكانت نتيجة مباراة الكاميرون وكوت ديفوار بالجولة الثانية أشعلت المجموعة السادسة فى تحديد هوية الفريق المتأهل إلى الأدوار الإقصائية من المجموعة بسبب فارق النقطة الواحدة بين الفريقين ومنتخب موزمبيق الذى حقق انتصارًا قويًا على حساب الجابون بنفس المجموعة.

 

ويتصدر منتخب كوت ديفوار جدول المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، والكاميرون وصيفًا بنفس الرصيد وموزمبيق في المركز الثالث برصيد 3 نقاط والجابون متذيل المجموعة بدون نقاط.

موقف المجموعة السادسة في أمم أفريقيا 2025

ويتواجد منتخب كوت ديفوار فى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة والتعادل فى مثلها وتسجيل هدفين وتلقى هدف.

بينما يحل منتخب الكاميرون فى المركز الثانى بنفس الرصيد 4 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة والتعادل فى مثلها وتسجيل هدفين وتلقى هدف.

 

ويتواجد منتخب موزمبيق في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة وخسارة مثلها وتسجيل 3 أهداف وتلقى مثلهم.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة في أمم أفريقيا من المجموعات الست بالدور الأول إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأدوار الإقصائية beIN SPORTS الكاميرون أمام موزمبيق الكاميرون ضد موزمبيق القناة الناقلة الكاميرون وكوت ديفوار مباراة الكاميرون وكوت ديفوار مباراة الكاميرون أمام موزمبيق مباراة الكاميرون

مواد متعلقة

الهلال يهزم الخلود 3-1 في الدوري السعودي

بدون تسجيل هدف، تأهل غريب للسودان في أمم أفريقيا

رسميا، السنغال تواجه السودان في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا

التشكيل الرسمي للهلال لمواجهة الخلود في الدوري السعودي

محرز على الدكة، تشكيل الجزائر أمام غينيا الاستوائية بأمم أفريقيا

أخبار الرياضة اليوم، خسارة ثقيلة للأهلي من المقاولون، رحيل أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك، اكتمال عقد المتأهلين بأمم أفريقيا

السنغال تفوز على بنين بثلاثية ويصعدان إلى دور الـ16 في أمم أفريقيا

أمم أفريقيا، السنغال تتقدم على بنين بهدف في الشوط الأول

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل إيجابي بين الكاميرون وموزمبيق في الشوط الأول

أمم إفريقيا، منتخب السودان يتأخر 1-0 أمام بوركينا فاسو في الشوط الأول

بوركينا فاسو يتخطى السودان بهدفين ويتأهلان معا لثمن نهائي أمم إفريقيا 2025

تعرف على القنوات الناقلة لحفل أنغام في السعودية الليلة

أمم أفريقيا، منتخب الجزائر يضرب غينيا الاستوائية بثلاثية في الشوط الأول

أسرة تحرير "فيتو" تحتفل بقدوم العام الجديد، وتتعهد بالحفاظ على ثقة القراء (صور)

أمم أفريقيا، الجابون تتقدم على كوت ديفوار 1/2 في الشوط الأول

القادسية يفوز بثلاثية أمام الشباب في الدوري السعودي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

الريال القطري يسجل 13.07 جنيه للبيع في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا نحتفل ببداية السنة الجديدة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل الأبراج والتنجيم والتاروت دليل على المستقبل؟ محمد المهدي يوضح (فيديو)

قصة زواج السيدة زينب ومعلومات عن زوجها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads