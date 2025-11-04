الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الريال وليفربول وسان جيرمان والبايرن

ليفربول وريال مدريد،
ليفربول وريال مدريد، فيتو

تُقام اليوم مجموعة من المباريات القوية في مختلف الدوريات، أبرزها مواجهات دوري أبطال أوروبا التي تتصدرها قمة أنفيلد بين ليفربول وريال مدريد، بجانب لقاء ناري آخر بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج × آرسنال – الساعة 19:45 – beIN Sports 4

نابولي × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 19:45 – beIN Sports 5

أتلتيكو مدريد × يونيون سان جيلواز – الساعة 22:00 – beIN Sports 5

بودو جليمت × موناكو – الساعة 22:00 – beIN Sports 8

يوفنتوس × سبورتنج لشبونة – الساعة 22:00 – beIN Sports 6

ليفربول × ريال مدريد – الساعة 22:00 – beIN Sports 1

أولمبياكوس × آيندهوفن – الساعة 22:00 – beIN Sports 7

باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ – الساعة 22:00 – beIN Sports 2

توتنهام × كوبنهاجن – الساعة 22:00 – beIN Sports 4


مباريات الدوري المصري الممتاز

وادي دجلة × حرس الحدود – الساعة 17:00 – On Time Sports 1

المقاولون العرب × سموحة – الساعة 20:00 – On Time Sports 1

زد × البنك الأهلي – الساعة 20:00 – On Time Sports 2


 الدوري المغربي الممتاز:

الرجاء البيضاوي × الكوكب المراكشي – الساعة 21:00

