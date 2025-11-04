القبض على المتهم بقتل شاب أثناء محاولته فض مشاجرة بإمبابة

ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب أثناء محاولته فض مشاجرة بين طرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية كانت عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخص في منطقة بشتيل، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن الضحية شاب، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، مما أدى إلى مقتله بأحد شوارع بشتيل.



وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المجني عليه تعرض لاعتداء خلال محاولته فض مشاجرة بالقرب من منزله بمنطقة بشتيل وفارق الحياة أمام الأهالي بالشارع، متأثرًا بالإصابة التي لحقت به.

تم نقل جثة شاب ضحية فض مشاجرة في بشتيل للمشرحة عقب مناظرة جثة المجني عليه، تم نقلها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

